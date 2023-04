Esmeralda Mitre defendió a Jey Mammón: "Uno no elige a quién querer"

Una lista infinita de figuras públicas salieron a hablar del caso de Jey Mammón después de que fue denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto. Muchas de ellas demostraron su apoyo hacia el joven, como por ejemplo Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Jimena Barón, entre muchas otras. Sin embargo, también hubo otras personalidades del medio que apoyaron al humorista por el mal momento que está viviendo. Recientemente, fue Esmeralda Mitre la que lo defendió con una polémica frase.

Esmeralda Mitre en el programa Entrometidos En La Tarde

Fue en Mitre Live, programa que conduce Juan Etchegoyen en la cuenta de Instagram de Radio Mitre, que Esmeralda Mitre fue consultada sobre Jey Mammón y respondió con contundencia. "No está probado todo lo que dicen que hizo", sentenció la actriz poniéndose del lado del humorista.

Luego, continuó su explicación. "Yo lo único que puedo decir es que Jey es una persona que conocía mucho, le tengo mucha estima, a las personas no se las puede dejar de querer de un día para el otro", explicó Esmeralda Mitre sobre cómo está su relación con Jey Mammón luego de enterarse de la acusación de Lucas Benvenuto. Además, lanzó una frase que generó gran polémica: "Uno no elige a quién querer, y yo a Jey lo quiero, además insisto: no está probado todo lo que dicen que hizo", declaró en defensa de su amigo.

Jey Mammón se fue a España luego de la denuncia de Lucas Benvenuto

Entonces, agregó: "Hasta que eso no esté probado no soy nadie para juzgarlo, le mandé un mensaje de apoyo y espero que pueda esclarecerlo, yo si fuera él iría con todo para poder contar su verdad", expresó Esmeralda Mitre respecto a como se manejó con Jey Mammón cuando se enteró de la noticia.

De todas formas, cuando fue consultada por la denuncia de abuso de Lucas Benvenuto, desestimada por la justicia allá por el 2020, expresó: "Por supuesto me solidarizo con la víctima si es que hubo todo eso que dicen que hubo, la prensa discute una cosa que no condice con la otra, no veo mucho raciocinio en esta discusión", sentenció Esmeralda Mitre sobre el tratamiento que hacen los medios sobre el tema.

Andrea Rincón se puso del lado de Jey Mammón: "A los amigos hay que ponerles el pecho"

Andrea Rincón salió a hablar de la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso sexual y se diferenció de las figuras que le dieron la espalda al conductor. La actriz decidió apoyar a su amigo en el difícil momento que está viviendo por las acusaciones que recibió. En este sentido, Rincón aseguró que va a defenderlo siempre porque es su amigo y lo quiere. Además, criticó la manera en la que se lo está juzgando mediáticamente.

Andrea Rincón en Instagram

"Yo no soy imparcial en este tema porque soy amiga de Jey (Mammón). Es difícil opinar, pero lo voy a acompañar hasta el último momento. Lo quiero y si se mandó una cagada, creo que al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento. No me cabe otra", expresó Andrea Rincón sobre cómo está acompañando a Jey Mammón en este momento tan difícil de su vida luego de ser denunciado.

Luego, Andrea Rincón continuó explicando. "Yo le creo a mi amigo... ¿Qué les pasaría a ustedes si un amigo les dice 'no lo hice'? Yo le creo a mi amigo. No me importa que me cancelen porque cada uno puede pensar como quiere, pero me parece muy fuerte el dedo acusador", sentenció la actriz sobre cómo están tratando el tema los medios.

Para cerrar, llamó a la reflexión y generó una nueva polémica: "Hay un contexto también. Yo, hasta hace un tiempo, pensaba de otra manera y gracias a Dios, hoy pienso de otra porque pude deconstruirme. Me parece extraño que lo esté apedreando a una persona que se equivocó como muchas otras. Jey se equivocó, sí. Muchos de los que están hablando y le tiran con todo también".

NL.