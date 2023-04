Desde que se hizo pública la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso, y se conoció que la Justicia no la atendió porque consideró que los hechos habían prescripto, muchos famosos le dieron la espalda al conductor. Sin embargo, Andrea Rincón decidió apoyar a su amigo.

Lucas fue el joven que realizó la denuncia.

El testimonio del joven generó mucha empatía entre la gente del medio, sobre todo por lo aberrante del hecho que describió. Pero también hay algunos que sienten que no pueden soltarle la mano al humorista y una de ellas es Andrea Rincón. La actriz dijo que va a defenderlo siempre porque es su amigo y lo quiere, también criticó la manera en que se lo está juzgando.

Foto reciente de Andrea Rincón.

"Yo no soy imparcial en este tema porque soy amiga de Jey. Es difícil opinar, pero lo voy a acompañar hasta el último momento. Lo quiero y si se mandó una cag... creo que al amigo se le pone el cuerpo hasta último momento. No me cabe otra", confirmó en una nota para 'Socios del Espectáculo'.

Además, Rincón continuó: "Yo le creo a mi amigo... ¿Qué les pasaría a ustedes si un amigo les dice 'no lo hice'? Yo le creo a mi amigo. No me importa que me cancelen porque cada uno puede pensar como quiere, pero me parece muy fuerte el dedo acusador".

Por último, hizo una reflexión que comenzó una nueva polémica: "Hay un contexto también. Yo, hasta hace un tiempo, pensaba de otra manera y gracias a Dios, hoy pienso de otra porque pude deconstruirme. Me parece extraño que lo esté apedreando a una persona que se equivocó como muchas otras. Jey se equivocó sí. Muchos de los que están hablando y le tiran con todo".

Cómo pasa sus días exiliado en España Jey Mammón

Ángel de Brito hizo públicas las imágenes de Jey Mammón en España. Además, mostró y dio detalles de cómo transita sus días exiliado en Madrid. Recordemos que el humorista aseguró que viajaba para descansar la mente tras la polémica por las denuncias de su expareja menor de edad, Lucas Benvenuto.

Luis Ventura aseguró en "A La Tarde" que Jey Mammón estaba viviendo en la casa de la actriz Cecilia Roth. Sin embargo, cuando Ángel se comunicó con ella, la actriz expuso: "Me reservo mi opinión sobre este caso, es muy delicado. Quiero ser prudente, no quiero involucrarme". Según el presentador de LAM, Jey vive en un hotel, no con Cecilia.

OMAR CALICCHIO Y JEY MAMMÓN EN ESPAÑA.

"Estuvo varias horas reunido con un actor argentino, que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Jey Mammón le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático", expresó el conductor. Según Ángel de Brito, se vieron en un café y hablaron de hacer un proyecto juntos: "Jey Mammón quiere escribir un musical", remarcó el periodista.