El cierre del Lollapalooza 2025 reunió a muchas celebridades fanáticas del festival y la buena música. Pampita no se perdió ninguno de los tres días del evento, y lució los mejores looks para el mismo. Sin embargo, este domingo 23 de marzo, decidió darle una oportunidad al estilo western y se llevó los halagos de sus seguidores de Instagram cuando compartió el último outfit que usó para este día especial. Junto a sus seres queridos, y con una comodidad única de las tendencias, disfrutó de artistas como Nathy Peluso y Tan Biónica.

Estilo western y con el jean tendencia: el look de Pampita para el Lollapalooza

Pampita es una de las celebridades que disfrutaron del Lollapalooza 2025. Junto a sus hijos, entre ellos la pequeña Ana García Moritán, disfrutó del espectáculo que se brindaba en el escenario Samsung. Desde el VIP, la modelo compartió los mejores momentos con sus amigos y familia, a través de su cuenta de Instagram. Ella participó durante los tres días del evento, y, en las últimas horas, compartió las postales del cierre, donde cantó las mejores canciones de sus artistas favoritos.

Carolina Ardohaín pudo disfrutar del show de Tan Biónica, Nathy Peluso, Francisco Victoria, Marina Reche, entre otros. Sin dudarlo, compartió los videos de su banda favorita, y aplaudió la despedida temporal de Chano y sus colegas. Fue allí que decidió sacarse fotos para mostrar el cómodo look que había elegido, y que fue ideal para su noche a puro baile y diversión. Sus seguidores no dudaron en halagarla, y destacaron el uso del estilo western para un evento nocturno. Junto a las tendencias, la modelo decidió jugársela por un outfit diferente a lo usual.

Pampita fue por una musculosa total black y lo combinó con un jean oxford tendencia. El mismo, sin embargo, se diferenció del usual, ya que en la parte inferior cambiaba a un tono más oscuro, como si fuera "parchado". De esta manera, en el calzado, se la jugó por unas botas charol total black, que le daba un brillo al look. Sin embargo, la modelo no quiso dejarlo ahí y le dio una importancia especial a los accesorios brillantes. Una bufanda de estilo de los 2000 se lucía junto a un collar largo y algunas joyas disimuladas. Ellas no le sacaban la importancia al gran cinturón de tachas y hebilla de corazón, que combinaba con su sombrero de vaquero, con detalles plateados.

El show de Tan Biónica terminó con un espectáculo de fuegos artificiales, y Pampita lo disfrutó junto a sus hijos. Para el momento más frío de la noche, lució un saco overzise, parecido al de Chano en su presentación, con detalles que combinaba con su look. De esta manera, le dio el cierre perfecto al festival, y marcó nuevas tendencias con un estilo diferente al usual. El western es elegido por varias celebridades, quienes no dudan de su comodidad. En este caso, pero manteniendo su elegancia característica, Carolina Ardohaín fue uno de los mejores outfits del evento, que cumplía su 10° aniversario.

