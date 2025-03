Pampita sabe que las tendencias de la moda son imprescindibles para cualquier amante del mundo fashionista. En diferentes temporadas, se demuestran qué es lo mejor para pasarlo y cómo lucir de acuerdo a su estilo único. Por eso, aunque no sea lo más pedido durante ese tiempo, la modelo no duda en guardarlo y compartirlo con nuevas prendas. En un importante evento en la provincia de Córdoba, Carolina Ardohaín dio cátedra y demostró cuál es el outfit "comodín" para un look canchero con las botas más deseadas.

Botas tendencias y outfit "comodín": el look canchero de Pampita

Pampita acaba de volver de un increíble viaje por los Estados Unidos. Desde que se puso en pareja con Martín Pepa, la modelo modificó su estilo de vida para mantener la relación a distancia. Por eso, suele visitar Miami, con diferentes acompañantes, y luce los mejores looks en eventos deportivos o salidas nocturnas. Sin embargo, regresó a la Argentina para continuar con su trabajo, y mientras espera poder reencontrarse con su novio.

Pampita

En este contexto, visitó la provincia de Córdoba, donde fue parte de un exclusivo evento de moda de una reconocida marca de ropa. Allí, la modelo volvió a demostrar que con un atuendo "comodín" se puede crear un look canchero y mantener el estilo. Ella suele tener un gusto por lo lujoso, la elegancia y las prendas ceñidas al cuerpo. Sin embargo, también le da un espacio a los brillos, las tendencias y los colores neutros que le permiten al diseño llamar la atención.

En esta ocasión, decidió crear un conjunto que combine con el lugar al que iba, y le permitiera disfrutar de las nuevas ofertas de moda que estaban frente a ella. Para eso, utilizó un vestido ajustado, con escote en V, y fruncido en todo el medio delantero. Para romper con el total black, decidió poner de accesorio un cinturón con doble hebilla planteada, haciendo que se marque su figura. Finalmente, coronó lo "canchero" con unas bucaneras de punta y con tacón. Las mismas tenían la caña un poco suelta, para que no se armen pliegues pero le den la comodidad necesaria.

El look de Pampita

Pampita volvió a marcar que es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina, ya que sabe cómo utilizar prendas clásicas y rearmarlas para que se vuelven cancheras y en tendencias. Sus seguidores no dudaron en halagarla, y comprendieron el mensaje que la modelo quería enviar. Ahora en el país, ella continuará con sus trabajos como conductora, y siendo embajadora de importantes marcas de ropa; además de cumplir con el rol que más amá y nunca abandona: ser mamá.

A.E