Roberto García Moritán, reacomoda su vida tras separarse de Pampita: “Hay que predicar con el ejemplo”

La tragedia que enluta a Bahía Blanca hizo que Roberto García Moritán (50) activara una acción solidaria a través de sus redes. El exmarido de Carolina “Pampita” Ardohain (47), se sorprendió por la repercusión recibida. Recién llegado y tras pasar una

tarde con su hija menor, Ana (3), el empresario dialogó con CARAS y se refirió a su participación en el lugar y sus proyectos.

—¿Qué sintió al llegar a Bahía Blanca?

—Fue doloroso y emocionante ver a tanta gente trabajando para el prójimo. Llegamos a lugares a donde todavía no habían recibido nada. Me comprometí y garanticé que las donaciones iban a llegar a la gente de forma directa. El costo de los intermediarios a los argentinos, nos salió muy caro.



—¿Qué llevó?

—Fueron tres camiones con productos sanitizantes, repelentes, alimentos, ropa, colchones, frazadas y mucho más y en los

próximos días saldrán más donaciones con electrodomésticos y muebles que se van a entregar puerta a puerta. El trabajo es el doble, pero gratificante. Nosotros predicamos con el ejemplo.



—¿Qué fue lo que hizo apenas regresó?

—Ir a buscar a Anita. La mayoría de mis días son con ella que es quien marca el ritmo de mis mañanas.

—¿Cómo continúa su jornada?

—Siempre es distinta, no como cuando era ministro de desarrollo social, que tenía todo ordenado. Estoy preparando nuevos proyectos y en base a la agenda me voy acomodando.



—¿Vuelve a la política o nunca se fue?

—Por las circunstancias que son públicamente conocidas dí un paso al costado, pero mi vocación pública siempre estuvo intacta. Me retiré del ministerio, pero no de la ONG ASOCIAR.



—¿Su renuncia fue voluntaria o sugerida?

—Fue por motus propio. Las condiciones hicieron que esa fuera la mejor decisión y lo hice para no perjudicar a mis compañeros de gabinete a los cuales, a varios les tengo aprecio. Así también protegía a mis amigos, a mi familia y a quienes eran parte de mis proyectos. Tras la renuncia, bajó la agresión y pude reconectarme con lo importante y empezar de nuevo.



—¿Por qué esa vocación política?

—Más que política es vocación pública y empezó cuando mi abuela tenía una fundación y yo colaboraba ahí. En 2017 fundé Asociar, recorriendo barrios y generando desarrollos productivos. Después apareció el desafío de la política. Creo que puedo hacer mucho y hoy, que ya me sacaron todo lo que me podían sacar, lo que no tenía que estar, un ministerio en una estructura que no era un proyecto propio y que no tenía del todo que ver con mis creencias, además de las amistades que estaban por conveniencia, lo que tengo es mío y no me lo sacan. Soy más fuerte que antes.



—¿Piensa armar un partido propio?

—Hay una idea cercana a los valores que tengo sin la necesidad de especular ni abrir puertas a personas que tienen que estar

por conveniencia, ni decir cosas que no son verdad.



—¿Tiene vida espiritual?

—Hablo mucho con Dios y tuve buenas charlas con él. Ahora soy más religioso que antes. Me acompañó en momentos difíciles y tengo que responder de la mejor manera.



—Pasaron varios meses de su separación de Carolina (Ardohain). ¿Superó el duelo de la separación?

—Estoy bien. Dolió porque era la sensación de una familia que tenía amor y unidad. Me preocupaba el vínculo que tenía con los

chicos que podía cambiar, pero se fortaleció y eso me dio paz. Ana está feliz y mis hijos mayores Delfina (18) y Santino (20) son sólidos y fuertes.



—¿Cómo es la relación hoy con Pampita?

—Con Caro tenemos la enorme virtud de coincidir en que la prioridad son los chicos así que eso hizo que todo sea más fácil. No tuvimos conflicto ni con régimen de visitas ni cuota alimentaria.

—¿Reflexionó acerca de lo que motivó la separación?

—Muchas veces.



—¿Está arrepentido?

—La vida tiene momentos buenos y malos Todos nos equivocamos.

—¿Admite que hubo infidelidad de su parte?

—De eso no tiene sentido hablar. Pasaron varios meses y esa experiencia me llevó a una instancia superadora. Hoy soy más maduro, más consciente, estoy más conectado y listo para cosas más importantes.



—Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿cambiaría algo?

—No, las cosas se dieron como se tenían que dar y por nada cambio la persona en la que me convertí. Después de haberle visto la cara al dolor y sufrir, entiendo todo mejor.

—¿Existe la posibilidad de una reconciliación con Carolina?

—Nunca se sabe, porque lo que tuvimos con Caro fue muy fuerte pero hoy ella está en pareja y yo enfocado en la carrera política,

profesional y la familia. Este tiempo me hizo entender que lo más importante de la vida son los hijos. Ellos fueron mi sostén y los que me dieron empuje en los momentos de dolor.



—¿Cuáles son sus próximos objetivos?

—Tengo un proyecto chiquito, honesto, bien intencionado y lleno de convicciones. Con poca estructura, sin militancia renta-

da, pero con la convicción firme vamos a aportar mucho para salir adelante. Por mi parte y como emprendedor y PYME, soy optimista por naturaleza. Creo que la Argentina tiene una gran oportunidad, con las condiciones dadas para convertir al país en lo que se viene prometiendo y hasta ahora no se pudo lograr.

Por Diego Esteves