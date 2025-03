Pampita sigue cada tendencia de moda internacional y la adapta a su estilo de la mejor manera. Esta vez, la modelo se mostró con un vestido con mangas globo, no solo disfruta de los últimos días del verano sino que lo hace con una de las tendencias más instaladas para la temporada 2025.

La “mangas globo” se ubicó como uno de los must have del invierno 2025 y se verá diariamente en el street style y en todo tipo de remeras, buzos y vestidos.

Pampita con vestido de mangas globo

Vestido con mangas globo, la elección de Pampita con una de las principales tendencias de moda 2025

El evento fue un almuerzo y la pasarela de Pampita los pasillos del restaurante. Allí, la bailarina se mostró con un vestido en color durazno y con mangas globo, uno de los favoritos para la temporada 2025 que se empezó a ver en la moda internacional y, poco a poco, se ha ido instalando en la Argentina.

La reconocida modelo lució un vestido en color durazno de estilo cut out en la cintura y mangas globo, que destaca fuertemente en la moda actual. Si bien parecía ser un conjunto de dos piezas, top y falda larga, la prenda se unía en la parte del abdomen.

La pieza dejaba ver mangas abullonadas que, con volumen en la sisa y tela sobrante englobada en la parte superior del brazo, daban lugar a la famosa “mangas globo”, ajustada justo por encima del codo. Este tipo de mangas es uno de los principales must have que no se verá solo en vestidos de este tipo o invernales, sino en camisas, remeras y hasta abrigos.

La prenda de una pieza, abierta en la espalda y con mangas globo, dejó ver una maxi falda que finalizaba casi en los pies con un gran volado. Además, el color durazno fue una de las tonalidades estrellas del verano por su versatilidad.

Mangas globo: tendencia romántica instalada para el 2025

Debido a su volumen y estructura, las mangas globo logran aportar un aire romántico y sofisticado a todo los tipos de conjuntos y así se convierten en la estrella de los looks más recordados.

Los puntos que llevaron este tipo de manga a instalarse como uno de los favoritos para el invierno argentino son su elegancia atemporal, inspirada en el renacimiento y el estilo victoriano, su versatilidad para adaptarse a todo tipo de looks, y el efecto estilizador al aportar volumen en los hombros equilibrar así la silueta.

Durante el 2025 se verán en vestidos, prendas con transparencias, encaje y colores vibrantes, además de en conjuntos casuales combinadas con jeans o faldas midi.

Tendencia de mangas globo

Pampita apostó por glamour y feminidad en un conjunto de vestido romántico y minimalista de mangas globo, un detalle que acompaña su estilo y se ubica como uno de los próximos en ser más vistos en las calles.

MVB