Espía cómo estará el Clima Astrológico para este Domingo 6 de Junio

Piscis: profundamente conectada con los sentimientos de amistad. Hay una valorización del apoyo brindado por los seres más cercanos. Cáncer: en lo personal hay una clara determinación de progreso que se ve reflejado en números y logros. Escorpio: insomnio. Pensás demasiado. Le das vuelta a mil cosas a la cabeza y cuando apoyas la cabeza en la almohada no podés dormir. Sugiero ejercicio para descargar energía y ansiedad y una una tisana de tilo, melisa y valeriana antes de irte a dormir.

Hoy es Mago Entonado Blanco en el Calendario Maya

A veces la única razón para actuar, es que no te puedes quedar toda la vida esperando que algo suceda. No importa cuánto tengas que hacer para que tu vida funcione, sigue intentando, tantas veces como sea necesario hasta que algo de resultado. Es imposible que no te cruces con el éxito si vives realizando acciones positivas en tu vida, en algún momento, inevitablemente, obtendrás resultados de tus acciones. Así es la Ley del Universo. Ya sea en el plano afectivo o laboral, trabaja para obtener resultados, por cada semilla que plantes, nacerá una flor.

AFIRMACION DEL DIA

Me cansé de esperar que algo mágico suceda, el momento de obrar es HOY. www.brujitomaya.com