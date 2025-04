"Está complicada", Miguel Ángel Pierri habló sobre la situación judicial de Morena Rial

Desde que se filtraron los polémicos chats del celular de Morena Rial, su situación judicial se habría visto ampliamente afectada. Sobre su defensa ya desfilaron letrados que van desde Fernando Burlando, Alejandro Cipolla y ahora de nuevo Miguel Ángel Pierri.

A pesar de que la joven de 26 años consiguió la excarcelación extraordinaria, esta pendería de un hilo a raíz de las conversaciones que salieron a la luz con su cómplice Alan Fernández y otros miembros de la supuesta organización delictiva. Este jueves 3 de abril, el abogado de la hija adoptiva de Jorge Rial dio su veredicto sobre lo ocurrido.

Morena Rial y Miguel Ángel Pierri

Miguel Ángel Pierri habló sobre la situación judicial de Morena Rial: qué dijo

En diálogo con Juan “Pampo” Martínez, cronista de DDM, el doctor Miguel Ángel Pierri durante la audiencia por el juicio de Diego Armando Maradona expresó su opinión respecto al caso de Morena Rial. “Yo asumí la responsabilidad de la representación de Morena a 45 minutos de ser detenida”, detalló el primer letrado que se encargó de defender a la mediática.

“Ella voluntariamente cedió las claves de su teléfono, yo no lo hubiera hecho. Morena está complicada, la situación de ella es híper compleja porque no solamente tramita los casos en San Isidro (por el robo a la casa de Villa Adelina), sino que hay causas en Tucumán, en Córdoba…”, explicó el experto en leyes.

“¿Estamos complicados?, Estamos complicados ¿Es imposible? No es imposible”, señaló con un gesto esperanzador. “Los chats que ustedes manejan muchos de ellos son actos reparatorios por lo tanto no son punibles. El resto lo podemos discutir”, cerró dejando en claro que su clienta no podría ir presa únicamente por los chats.

Morena Rial en un intento por contribuir a la causa de la cual ella es una de las sospechosas, entregó su celular. En él se pudieron extraer las conversaciones en las cuales ella mostraría su consciencia como miembro de la banda. Esto complica notablemente su situación, dado que serviría como evidencia para investigar su participación en los múltiples robos a los que se la imputa.

Morena Rial

Miguel Ángel Pierri habló sobre la situación judicial de Morena Rial y admitió que su clienta “está complicada”. El letrado se expresó sin pelos en la lengua sobre la debacle que se desató a partir de que se filtraran las conversaciones íntimas de la mediática. En ellas, la hija adoptiva de Jorge Rial habría confesado implícitamente su participación en los robos y expuso el modus operandi que tendría su banda.

C.G.