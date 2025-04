Morena Rial cruzó a Yanina Latorre luego de que Lola Latorre fuese retenida en un control de alcoholímetro

Lola Latorre fue detenida en un control policial durante el fin de semana, y ayer por la noche se dieron a conocer los detalles del suceso. La hija de la famosa angelita salió a bailar al boliche palermitano “Wasabi” en donde terminaron por incautar su automóvil.

La hermana de Dieguito, luego de haber ingerido un Fernet manejó hasta que a los pocos segundos fue interceptada por el personal policial de la Ciudad, en donde tuvo que soplar el famoso alcoholímetro. Este aparato terminó por arrojar que la joven de 24 años había ingerido alcohol. En medio del escándalo, Morena Rial no desaprovechó la oportunidad para volver a atacar a la mano derecha de Ángel de Brito.

El alcoholímetro habría arrojado 0,25 de alcohol en la sangre de Lola Latorre

Morena Rial cruzó a Yanina Latorre por el escándalo de su hija Lola

Yanina Latorre esta tarde durante el ciclo que conduce en “El Observador” rompió el silencio sobre la multa de 50 mil pesos que su hija Lola tuvo que pagar a raíz de haber conducido bajo el efecto del alcohol.

Allí les hizo frente a las múltiples críticas que recibió en redes sociales y responsabilizó a su primogénita por su accionar. "Esto lo hizo Lola, si quieren putear a alguien puteen a Lola", afirmó.

Morena Rial quien fue una de las primeras en apuntar a la esposa de Diego Latorre, le dedicó tanto a la panelista de LAM como a su hija múltiples historias en su cuenta de Instagram. "Yanina, ¿no hablás de la borracha de tu hija que le secuestraron el auto en un control policial? ¡Mirá si en ese estado provocaba un accidente y alguien fallecía! Escupís mucho al cielo y en algún momento te cae, besos", comenzó su descargo la hija del ex conductor de Intrusos.

"Yanina sos tan repulsiva que salís en televisión matando a todos. Ahora Alejandro Cipolla no defendió a la borracha de tu hija en sus historias y salís diciendo en tu programa que no puede hablar de tu hija. Vos sí hablas de todos pero nadie puede hablar de vos", denunció la madre de Amadeo y Francesco.

El descargo de Morena Rial en Instagram

La palabra de Alejandro Cipolla en Instagram

Alejandro Cipolla, en sintonía con su amiga y cliente, también se refirió a Lola Latorre en sus redes sociales. "No estuvo bueno lo que hizo, pero tampoco voy a iniciar una inquisición. Un error lo puede cometer cualquiera, si me pasaba a mí Yanina seguro que me estaría criticando por todas las redes", expuso el letrado.

Morena Rial cruzó a Yanina Latorre luego de que Lola Latorre fuese retenida en un control de alcoholímetro. La hija del conductor de C5N y Radio 10 atacó a la hija de la presentador de América TV y apoyó los dichos de su abogado Alejandro Cipolla.

