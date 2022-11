El Chapu Martínez es uno de los 50.000 argentinos que viajaron a Qatar. En sus redes sociales confesó estar cumpliendo el sueño de su vida que es alentar a la selección nacional.

“Hace 4 años me fui con la ilusión y el sueño de un hincha de ver por primera vez un mundial a mi país, lo conseguí y me cambió la vida para siempre. Lamentablemente como todos los mundiales anteriores después del 86 no pudimos levantar la copa, pero seguimos bancando a la celeste y blanca. Hoy la vida me da la revancha, o la nueva oportunidad de ir a una copa del mundo, a disfrutar, a trabajar y a poder seguir creciendo y cambiando mi vida y la de mi familia”, expresó el influencer.

Pero la experiencia de presenciar la Copa del Mundo no es todo alegría pues cuando llegó al país sede se enteró que lo habían estafado.

El conductor de Nosotros a la mañana que se emite por canal trece, Pollo Álvarez , pudo entrevistarlo en la calle mientras los hinchas ya están festejando

“Te hago una pregunta, vi muchos videos de que te habían estafado. ¿Te estafaron o no te estafaron? Porque estás acá, ¿qué te pasó?”, le consultó el conductor que está cubriendo Qatar 2022.

“Sí, sí. Ocurrió una estafa con las entradas del mundial, fue un bajón, es un bajón. Estoy amargado”, respondió el Chapu Martínez

¿Quién es el estafador?

El influencer indignado relató que no fue la única víctima de la estafa: “Es alguien que estafó a un montón de argentinos. A mí me estafó en 900 dólares, pero hay argentinos que los estafó en 50 mil dólares. Tengo un amigo que lo estafó en 50 mil dólares”. Explicó: “Supuestamente como que laburaba en AFA, entonces supuestamente nos sacaba la entrada en AFA, nos cobraba todo. Nos dilataba, nos dilataba y bueno, un día borró el perfil, borró el Instagram”.

El Chapu Martínez brindó información respecto del estafador. “Lo más loco que este chabón era conocido porque hace tres años venía laburando en una agencia muy conocida que lo que permitía era darle la entrada al hincha que no es socio del club, viste que si vos no sos socio de Boca o de River no podés ir, entonces el chabón te conseguía la entrada y te hacía vivir la experiencia, súper conocido, notas en todos los medios y bueno, de pronto, se borró”, concluyó exaltado en las calles de Qatar.