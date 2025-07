El look black and white de Nequi Galotti: canchero e ideal para enfrentar las bajas temperaturas

Nequi Galotti da cátedra de cómo vestirse con estilo en pleno invierno. La exmodelo siempre luce elegante y esta vez no fue la excepción ya que armó un look back and white con prendas abrigadas y sofisticadas. A través de su cuenta de Instagram, aseguró que se trata de un atuendo "clásico y chic" ideal para este invierno.

Nequi Galotti y su look elegante para combatir el frío polar

El frío polar no se detiene y, por esta razón, Nequi Galotti se mostró lista para salir a la calle con un outfit súper chic que la ayudó a mantener el calor corporal. Una vez más, la exmodelo cautivó a sus más de 200 mil seguidores en Instagram con su look canchero y atemporal.

Nequi Galotti

En las imágenes se la puede ver posando en la vía pública con una polera negra de tejido grueso, súper abrigada, un pantalón de eco cuero tipo wide leg en el mismo tono y un tapado blanco de corte recto y botones dorados. "Frío polar en Buenos Aires. Tal vez uno de los días más fríos del año... pero yo, preparada", escribió Nequi en su posteo.

Nequi Galotti

Como calzado, Nequi Galotti eligió unas botas negras de cuero con taco, que complementan a la perfección su vestimenta y ayudan a estilizar la silueta. Además, brindan continuidad a las prendas negras que escogió. "Look black and white, perfecto para encarar el día con estilo", agregó y recibió miles de elogios por parte de los usuarios.

Nequi Galotti

Para completar su estilismo, la conductora eligió anillos y un collar de cadenas plateadas, que suma brillo sin recargar, y reforzó la estética sofisticada del conjunto con un clutch negro como accesorio. Para la ocasión, llevó un cabello suelto y un maquillaje sobrio y favorecedor: piel luminosa, sombras en tonos tierra y labios nude, logrando así un acabado fresco y armonioso. De esta manera, Nequi Galotti armó un look black and white súper canchero e ideal para enfrentar las bajas temperaturas.