Juliana Scaglione, o más conocida por su personaje dentro de la casa de Gran Hermano, Furia; ha dejado de que hablar en las redes desde su salida del reality de Telefe. Con polémicas frases y enojos por no ser convocada, esta vez la doble de riesgo se superó criticando a Netflix por su nueva serie.

Furia Scaglione

La particular "denuncia" de Furia a Netflix por la serie Envidiosa

Desde su canal personal de stream, Furia le explicó a sus seguidores que está pensando en tomar acciones legales contra la plataforma para ver series y películas por “robar su imagen”, según la doble de riesgo la nueva “envidiosas”, donde Griselda Siciliani es protagonista, está basada en su nombre.

Furia Scaglione

“En mi caso muchos reprodujeron la palabra furia, o bueno empezó a haber como muchas modelos peladas”, arranca explicando Furia. “Muchas marcas roban mi imagen para venderla, en este caso Netflix, este de envidiosas me lo re chorrearon y ahora hay una serie que se llama ‘furia”.

Griselda Siciliani en Envidiosas

Con total indignación la ex participante de Gran Hermano termina explicando que el nombre de la serie fue cambiado, ya que le querían poner furia, pero como, según ella, “no pueden vender con la palabra Furia, pero le pusieron una “s” y ya está”, concluyó Furia de explicar sobre los derechos de la palabra y su uso comercial.

Alex Caniggia y Furia Scaglione se despidieron de su programa de streaming

Hace poco más de dos meses que Alex Caniggia comenzó con su canal de streaming “Carajo”. Su debut se hizo viral por lo bizarro que fue con él entrando al estudio seguido de cuatro personas de talla baja y con la gran invitada que después se volvió habitué del lugar Furia Scaglione.

Alex Caniggia y Furia Scaglione

El hijo del exfutbolista debutó con su programa “Toda” en un estudio con tres gigantografías de Elon Musk, Cristiano Ronaldo y Donald Trump. A pesar del gran furor del inició el programa duró poco ya que el viernes 13 de septiembre Alex Caniggia y Furia Scaglione tuvieron que decir adiós y ponerle fin a su stream.

Furia Scaglione y Alex Caniggia

“Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina”, comunicó el hijo de Mariana Nannis ya en los últimos minutos del programa. “Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV”, continúo fiel a su estilo prepotente.

Furia Scaglione

Por su lado Furia Scaglione le agradeció el apoyo a todos sus seguidores, quiénes la siguen desde su primer aparición en Gran Hermano, “Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”.

VDV