Tras la publicación de los escandalosos chats que ubican a Estefanía Berardi como una de las mujeres con las que Fede Bal habría engañado a su novia Sofía Aldrey, Ángel de Brito le dio la posibilidad a su panelista de dar un paso al costado para salir del foco de la exposición.

Desde que se supo de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, la farándula está que explota y LAM podría ser una bomba de tiempo entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi. Las dos panelistas, una más experta que la otra en bancarse escándalos mediáticos vienen de cruce en cruce al aire, por lo que su conductor quiso ver cómo se sentía Berardi.

"¿Te sentís incómoda, querés renunciar?" le preguntó al aire Ángel de Brito a Estefi. La respuesta de la panelita y futura licenciada en Marketing fue clara y contundente: "¡Para nada!".

Estefanía Berardi fue tajante a la pregunta de Ángel de Brito si quería seguir en LAM.

De Brito volvió a repreguntar, luego de que durante el día se dijera en otros programas del canal, que Berardi no la dejaban hablar en LAM y que no se sentía libre allí. "¿Te sentiste hostigada?... Lo digo por el programa, porque por Yanina, ustedes tienen una batalla que viene desde que empezaron".

La panelista respondió con mucha serenidad: "No sé si hostigada, pero sí un poco de ensañamiento de esto de ella (Yanina) conmigo". Con relación a cómo se siente tratada en LAM, la panista aclaró: "Me quieren obligar a decir lo que no quiero", enfatizó Berardi señalando a Yanina Latorre.

Yanina Latorre contra Estefanía Berardi: "Sos una pobre chica"

Las discusiones al aire entre Berardi y Latorre no paran. En un intento de aclarar las posturas de cada una, Yanina fue con toda y llamó a su compañera de "Cocora".

"Hace un años que venís mintiendo y te haces la cocora y todo, todo lo que traes son mensajes privados de Instagram con inventos, de ahora en más, si no te creía, todo que lo que traigas es incomprobable", afirmó Yanina contra la panelista.

"Me molesta la mentira y la data exacta e inescrupulosa", apuntó Yanina. Finalmente la conversación no llegó a un acuerdo entre las dos y la esposa de Diego Latorre le liquidó a Estefanía Berardi: "Te estoy enseñando (a debatir) porque sos una pobre chica".

