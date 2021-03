La esposa de Alberto Cormillot rompió el silencio y le respondió a Tenembaum

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, habló de este especial momento que atraviesa y la llegada de su primer hijo con el reconocido médico.

La nutricionista aseguró estar feliz por su embarazo y se tomó un momento para responderle a Ernesto Tenembaum quien se refirió a la edad de Cormillot y la paternidad.

"Otro tema que no sé cómo me cae pero yo solo lo cuento, Alberto Cormillot va a ser papá nuevamente a los 82 años, y dice: 'Si es nena, se va a llamar Aurora'", dijo Tamara Pettinato en Radio con vos, el ciclo que comparte con el periodista.

"A vos te cae mal, te parece que está por tener una huerfanita. Decilo directamente, que es lo que vos pensás", instó Tamara y Tenembaum respondió: "¡Pero es lo que vos estás sugiriendo!".

"'Cormillot está por tener una huerfanita', lo dijo Ernesto Tenembaum", señaló Tamara sobre el tema.

Lo cierto es que esta apreciación generó un fuerte repudio de los seguidores del reconocido médico, lo que provocó el pedido de disculpas del periodista.

Pero sobre esta frase, Estefanía Pasquini fue conciliadora y le respondió: "Escucho un montón de comentarios buenos y otros de ese estilo. La verdad no dicen nada que yo no sepa. Ni que Alberto no sepa, ni que no hayamos hablado. Todos tienen derecho a pensar distinto y es normal que una persona piense eso", dijo la joven de 34 años en Intrusos.

"Yo también leí comentarios de qué egoísta, también lo sentí. Cómo voy a cuestionar a alguien que piense eso. Hay que tener cuidado con los modos, pero él borró todo con haber pedido disculpas. Eso no te da para seguir enganchándote ni nada. Al margen de eso, yo también me sentí muy egoísta. Lo tuve que laburar un montón, lo pensamos un montón. Lo hablé con mis amigos. Vas a tener un chico y un día no va a estar por cuestiones lógicas de la vida", agregó.

Luego, se refirió a la compañía y apoyo de su entorno. "Cuando estés hecha m... porque él ya no esté vamos a estar todos nosotros para sacarte adelante. Va a tener los abuelos, a los tíos del corazón. Va a tener hermanos y un montón de vínculos, a mi me parece buenísimo. Sí, va a pasar y es normal que cada cual de su mirada", concluyó.