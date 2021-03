Alberto Cormillot será padre a los 82 años

Alberto Cormillot está en un gran momento sentimental y a poco más de un año de casarse con Estefanía Pasquini, se encuentran en la dulce espera. El médico de 82 años será padre por tercera vez.

“La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Cada Mañana -el ciclo de Marcelo Longobardi- el nutricionista sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

En el día de ayer, el padre de René y Adrían había hablado de sus deseos de agrandar la familia. “¿Te gustaría ser papá de vuelta?”, le consultó Guillermo Andino en Es por ahí, el programa que conduce por América, y sin dudarlo, el nutricionista reveló: “Si viene, será bienvenido”.

Luego, profundizó en su deseo y el de su joven esposa a quien le lleva 48 años de edad: “Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, cerró Alberto quien ya es padre de Adrián y Renée, fruto de su relación con Monika Arborgast, fallecida en 2017.

Alberto Cormillot y las intimidades de su relación

"Cuando me preguntan por qué me casé yo repregunto ¿y vos?. En realidad, no hay nada diferente a otras parejas en nuestra decisión. Hay amor y eso es lo que importa", dijo tiempo en una nota con LAM.

En esa misma charla, Alberto Cormillot se sinceró sobre su intimidad de pareja y aseguró: "Del sexo no voy a hablar porque si fuera alguien que no tiene posibilidad de tenerlo por la edad, mi orgullo no me permitiría decirlo. Y si te digo que está todo perfecto, no me van a creer... los dejo con la intriga. Estefanía lo hablará con sus amigas y yo, con mi psicólogo", dijo entre risas.