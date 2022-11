Estefi Berardi habló de la salud de Carmen Barbieri: "Creí que se desmayaba"

Estefi Berardi y Carmen Barbieri comparten el aire de lunes a viernes en el programa Mañanísima. Y hoy no fue un día más, ya que la conductora y quienes la rodeaban se llevaron un gran susto porque se descompensó.

Ante la preocupación por la salud de la conductora, Ángel De Brito le consultó a la también angelita, cómo se encontraba la mamá de Fede Bal.

Estefi Berardi y Carmen Barbieri en Mañanísima.

Estefi Berardi contó entonces que Carmen Barbieri había ido al médico y se estaba haciendo un par de estudios. Entre ellos, para detectar si tiene celiaquía. "Le tienen prohibidas las harinas. Y a ella le encantan", señaló la panelista, quien aclaró que va a haber que esperar para tener un resultado.

La angelita también fue consultada por Instagram por la conductora de Mañanísima. "¿Qué le pasó a Carmen?", le escribió un seguidor en las Historias ante la posibilidad de enviarle consultas. "Le bajó la presión. Hoy a la mañana creí que se desmayaba", comenzó respondiendo la angelita. Y agregó: "Le dieron reposo y tiene que hacerse estudios. Seguro es cansancio acumulado y estrés".

Carmen Barbieri entra en pánico al aire tras conocer estado de salud de Fede Bal

Todo comenzó la mañana de este martes en una nueva edición de Mañanísima a través de Ciudad Magazine. La conductora se puso muy nerviosa luego de que Estefi Berardi soltara una información de su hijo que ella desconocía.

Primero, Estefi Berardi comenzó aclarándole a Carmen Barbieri que lo que estaba por decir había ocurrido hace días, esto para que la rubia no se sintiera mal. "Hablando de tu hijo. El finde hablé con Fede y él está súper bien, aclaro esto primero. Me mandaron una foto de Fede en el médico, como en una guardia", detalló la también panelista de LAM.

Carmen Barbieri y Fede Bal.

Ante esto, Carmen Barbieri dijo muy asustada: "¿Ahora?", teniendo como respuesta de Berardi: "No, es viejo. ¡Te aclaré, Carmen que estaba todo bien para que no te asustes!", manifestó intentando calmar a la conductora del espacio. Sin embargo, el instinto de madre se hizo presente y fue el protagonista del momento: "¡Ay, me agarró de golpe! Me transpiré de golpe. ¡Te juro que me transpiré!", expresó notablemente consternada.

Según Estefi Berardi, Fede Bal tuvo que ir al médico para realizarse una placa de rutina, puesto que desea estar bien para el estreno de su nueva obra musical Kinky Boots en Carlos Paz.