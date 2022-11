El polémico repudio de Estefi Berardi al beso de Thiago y Daniela en Gran Hermano

Gran Hermano sigue causando sensaciones. No hay dudas que el regreso del papá de los realities ha sido exitoso, pues, todos los medios de comunicación hablan de lo mismo. El episodio de este martes presentó la prueba del líder, donde Maxi, Conejo y Thiago se disputaron el derecho de salvar a cualquiera de los nominados esta semana. El joven de 18 años fue quién se impuso en el enfrentamiento y como premio, Daniela le dio un beso. No obstante, lo que debía ser un piquito, fue todo un beso de telenovela.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, pero más allá de las plataformas digitales, Estefi Berardi llevó este momento a la televisión la mañana de este miércoles en Mañanísima por Ciudad Magazine. En el espacio conducido por Carmen Barbieri, la panelista fue muy filosa con su comentario, evidenciando lo abrumada que quedó tras ver las imágenes.

"Ganó Thiago ayer, que venía medio desaparecido y para festejar se chapó mal con Daniela. Vos no sabés cómo chapaban", partió comentando Pampito. Tras esto, Berardi expresó: "Fue un chape horrible. Él es muy bruto para chapar. No me gusta que me chapen así bruto". Sin embargo, su compañero destacó que a Daniela le gustó el beso, a pesar de haber sido tan rústico.

"Parece un chape de un quinceañero que nunca chapó en su vida", criticó sin piedad Estefi Berardi. Es importante mencionar que ella no sería la única que catalogó el beso de Daniela y Thiago como de principiantes, varios usuarios en Twitter también coincidieron en que el chape fue parecido a los de dos adolescentes. Pero no hay dudas que el joven, fue el hombre más feliz de la Argentina ayer.

Los participantes más odiados de Gran Hermano

Hace unas semanas, Juan Reverdito salió de Gran Hermano con más del 80% de los votos, convirtiéndose en uno de los más repudiados por el público. Sin embargo, no ha sido el único con el que ha sido expulsado por un gran número de votos negativos. En el 2007, Nadia Epstein fue la más votada. Su rivalidad con Marianela Mirra hizo que el público la sacara con el 91,9% de los votos.

Juan Reverdito, uno de los más odiados de Gran Hermano 2022.

Otro que no pudo ganarse el cariño de la audiencia fue Santiago Almeyda, participante de Gran Hermano 2001. Se fue de la casa con el 88%. Y Eleonora González tampoco se escapó del odio de los fanáticos de los hermanitos, es la cuarta más votada en la historia del show, con el 86%.