Estefi Berardi no estuvo en LAM y Ángel De Brito reveló el motivo

Estefi Berardi causó preocupación en sus seguidores por no haber asistido ni a Mañanísima, el programa que conduce a la mañana Carmen Barbieri, ni a LAM a la noche.

La panelista abrió la posibilidad de enviarle preguntas por Instagram y una de las consultas que recibió a la tarde fue justamente sobre el motivo por el que había faltado a su trabajo.

"Se los cuento en un rato en un post", respondió la angelita.

Por la noche, ya despidiéndose del programa, Ángel De Brito reveló el motivo por el cual Estefi Berardi no estuvo en LAM.

"No renunció, se fue de vacaciones con la mamá", señaló el conductor.

Por su parte y, como había prometido, la panelista publicó unas fotos desde el aeropuerto y contó que se iba de vacaciones. Aunque no aclaró a dónde.

Seguramente en estos días cuente su destino con imágenes del lugar.

Estefi Berardi.

La decisión de Estefi Berardi para ser mamá

Estefi Berardi (32) contó en el programa de esta noche de LAM una decisión que tomó en torno a la maternidad.

La angelita reveló que congeló óvulos. "Fue una idea que me dio mi mamá. Me pareció buenísima", comenzó relatando. Y continuó: "Qué bueno que exista esto porque las que no quisimos ser mamás tan chicas.... Igual soy joven todavía pero le di mucha prioridad a mi trabajo. Me voy a recibir en un año y si quiero programar ese deseo para más adelante me parece buenísimo tener óvulos jóvenes congelados como plan B".

Luego, Estefi Berardi señaló: "Tal vez ni los use". También aclaró que lo hizo de chica porque los óvulos son mejores. "Siempre es mejor hacerlo antes", afirmó.

Caption

En cuanto al proceso contó que no es una pavada, que lloró un montón aunque no duelen pero que le pegó mucho emocionalmente. "Hoy lloré un montón pero no sé por qué".

Seguido a esto, Ángel De Brito le preguntó si el tratamiento es muy costoso. La angelita dijo: "Yo pagué todo este proceso, con la medicación y las ecografías, aproximadamente 800 dólares. Eso incluye un año de preservación, después de eso mantenerlo son aproximadamente 300 dólares, que se debita por mes de la tarjeta".

Por último, Estefi Berardi contó que muchas personas le preguntan por el tema de la cobertura de las obras sociales y aclaró que es sólo por temas médicos.