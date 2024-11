Rebelde Way siempre quedará como una de las novelas más icónicas de Cris Morena. Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba se robaron el protagonismo y quedaron en la historia de la televisión argentina. Sin embargo, también hubieron actores que salieron de la novela y la rompieron alrededor del mundo. Una de ellas fue Victoria Maurette, quien obtuvo propuestas internacionales, pero decidió alejarse de la actuación.

¿A qué se dedica y cómo es la vida de Victoria Maurette, protagonista de Rebelde Way?

En una entrevista con la revista Gente, Victoria Maurette reveló cómo es su actualidad laboral. La joven artista decidió alejarse de la actuación para darle toda su atención a la música. En los últimos días, lanzó su último disco, Alter Ego. Hasta ese momento, contaba con 4 discos exitosos, con canciones compuestas y producidas por ella: Victoria (2009), Get Together(2019), Eterna (EP) (2021) y Pop Me (2022). Sin embargo, tuvo oportunidades internacionales que hicieron que incursionara en el mundo del cine.

Victoria recibió la propuesta de viajar a Estados Unidos y Francia para hacer películas allí. “Me ofrecieron el personaje protagónico y dije que no, el director insistió y lo terminé haciendo. Nunca hay que cerrar puertas porque nunca sabes a dónde te va a llevar”, reveló. Y detalló: "El cine internacional tienen mucho más protocolo, nosotros somos más informales. Pero me pareció bastante parecido. Por ahí los norteamericanos son más fríos en su forma de ser, pero la verdad que fueron experiencias hermosas". La actriz decidió no alejarse de sus orígenes y, para Argentina, trabajó en un proyecto con el director Nicanor Loretti, y Demian Salomon, actor de "Cuando se echa la maldad". "Es un thriller psicológico que hicimos, que calculo que para el año que viene ya va a salir, están terminando de editarlo y todo", dejó entrever.

A nivel personal, Victoria Maurette fue mamá primeriza, y se encuentra en una tierna relación con Agustín Pardella, reconocido actor de "La sociedad de la nieve". "Ya ser madre es ser malabarista en la vida, te volvés un superhéroe que puedes hacer de todo. La verdad que tengo una red muy hermosa en las que puedo pedir ayuda. Mi pareja hoy en día también me ayuda mucho", comentó a Gente. La artista conoció a su novio hace unos 6 o 7 años, mientras trabajaban en una película juntos. "Siempre sabemos que la posibilidad de viajar afuera está, cuando nos surja algún proyecto, y más hoy en día que no se está filmando tanto en Argentina. Entonces, también bancamos el crecimiento del otro. Igualmente, intentamos no pensar tanto en el futuro e ir día a día", sentenció.

Victoria Maurette fue una de las protagonistas de Rebelde Way que disfrutaron de la fama y lograron explotarla al máximo. Si bien trabajó en otros proyectos con Cris Morena, la artista entiende que la novela ocurrió hace mucho tiempo y pretende dejarlo ir. "La verdad que yo hoy en día estoy en otra y no quiero estar viviendo 20 años atrás. Yo estoy abierta a trabajar con Cris Morena, siempre digo como que el ‘no’ no lo digo, sino que digo ‘a ver, charlemos’", expresó la intérprete de Vico.

