Estefi Berardi estalló de furia contra Mica Viciconte tras leer un tweet que le dedicó meses atrás: "Ella es una nada"

Cuando Mica Viciconte participó de Masterchef Celebrity, salió a la luz un rumor queaseguraba que la mamá de Luca Cubero había estudiado cocina antes de entrar al programa. Esta información enojó a la campeona del certamen y cruzó a Estefi Berardi desde su cuenta oficial de Twitter.

En ese momento Estefi Berardi no se enteró de lo que Mica Viciconte dijo de ella porque la guardavidas no la etiquetó en dichas publicaciones. Sin embaergo, Pampito, su compañero en "Mañanísima" le mostró los tweets y la panelista respondió sin filtros.

Estefi Berardi, Sol Pérez y Mica Viciconte en "Combate".

"Amo esto, no lo había visto, me encanta, justo Mica que es una nada. Ella me dice que estudie cuando estudio, creo que ella no estudia nada, yo sí voy a la facultad", lanzó la Berardi dejando boquiabiertos a Pampito y Carmen Barbieri.

Como si eso fuera poco, la panelista agregó: "Creo que ella podría estudiar para perfeccionarse en algo y ser algo, cantar o bailar. ¿Qué sos? No se sabe la profesión. Ella es una nada, ni canta, ni baila, ni nada, me encanta. Yo siempre me esforcé, pero priorizo ser buena persona y no lastimar a un compañero".

Qué dijo Mica Viciconte de Estefi Berardi

En abril, Mica Viciconte twitteó en referiencia a Estefi Berardi: "Lo único qué haces es perder credibilidad con tus inventos para generar notas. Si queres ser buena en lo que haces te recomiendo que estudies y aprendas de los que saben. En 'Combate' nunca te esforzaste, de panelista inventas. No es por ahí".

Para terminar, la pareja de Fabián Cubero sentenció: "Espero que la próxima info que des de mi sea cierta y sino te pido que me dejes tranquila ya que quisiera disfrutar de la llegada de mi bebé".