Estefanía Berardi reveló que recibió amenazas de los fans de Locho Loccisano

Estefanía Berardi reveló que recibió amenazas de parte de supuestos fanáticos de Locho Loccisano, motivo por el que decidió tomar acciones legales.

"Ahora va a haber una denuncia penal. Esta gente puede ir presa por hacer esto. Hay pruebas donde se muestra que hostigan", contó la panelista en Mañanísima.

La también bailarina enfatizó que "esto no es culpa de Locho" sino de "gente que no está bien de la cabeza y ya se está yendo de mambo", aclaró. "Se hizo la denuncia en delitos informáticos y ya tengo acá la documentación de quiénes son con nombre y apellido, les va a llegar una notificación, y esto va directo a un proceso judicial donde pueden terminar en la cárcel. Ya no es joda. Ya no se puede porque da miedo, es gente que puede ser peligrosa", agregó Estefanía muy seria.



Luego, continuó: "Hay un grupo que es muy agresivo, y no solo amenazan, sino que hostigan a determinados participantes. Ahora se la agarraron conmigo".



El Hotel de los famosos: Sostienen que Emily Lucius fue agredida por fans de Locho Loccisano

El Hotel de los famosos sigue dando que hablar. Tras el final de las grabaciones y las polémicas a flor de piel, ahora sostienen que Emily Lucius fue agredida por fans de Locho Loccisano

"La pasó difícil, pero le pidieron disculpas. Si Locho perdona, ¿por qué la gente no perdona?", dijo Pampito en Mañanísima. "Fueron a la heladería de los primos de Emily Lucius a decirles de todo. La gente no está bien", agregó Estefanía Berardi sobre las agresiones.