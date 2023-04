Estefi Berardi habló sobre la relación de Julieta Poggio y su novio, Lucca Bardelli, y reveló que estarían atravesando una crisis. Además, contó los detalles que fundamentaron esta teoría. En el piso de Mañanísima, la panelista comentó la data que tenía hasta el momento y la comunicación que tuvo con la finalista de Gran Hermano.

"Yo puedo confirmar que hay una crisis de pareja. No sé si me atrevo a decir que están separados porque ayer Lucca subió una historia y era la casa de Juli. Pero no se están viendo mucho", comenzó Berardi.

Julieta junto a Daniela y Romina en MasterChef.

Y para argumentar su punto, contó: “Yo me doy cuenta de que están complicados porque a mí Juli me contesta todos los mensajes. Y la pregunta que más me hacía la gente era si seguía con Lucca. Yo se lo pregunté varias veces, y ella me decía 'sí, sigo'. La última vez que se lo pregunté, ella me leyó y no me contestó nada".

Julieta Poggio y Lucca Bardelli.

Además, pasaron un fragmento de la entrevista que tuvo Julieta en el programa ‘Corta por Lozano’. Allí, dio llamativas declaraciones, las mismas que dieron lugar a los rumores de distanciamiento. "¿Cuándo va a ser la convivencia con el chico, Lucca?", le consultó Costa a la "hermanita". Ella, contestó: “Ahora estoy en mi casita. Quiero estar en mi casa, con mis perros, con mi familia. En este momento me hace re bien tener el apoyo de mi familia, que me acompañen en todo, que estén al lado mío y que me aconsejen. Así que por ahora me voy a quedar en mi casa".

“¡Uh, mira como metí el dedo en la llaga”, siguió la panelista. "¿Y la relación cómo viene?", le retrucaron otros desde el piso. Poggio breve y sin querer dar detalles, respondió: "Bien, bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho".

Estefi Berardi criticó fuertemente el espectáculo de Fátima Flórez

El equipo de Mañanísima fue a ver el show de Fátima Flórez, que recientemente confirmó los rumores de separación con Norberto Marcos, pero Estefi Berardi y Pampito fueron muy críticos a la hora de opinar.

"Si bien es un placer verla a Fátima Flórez por su talento, el show no es bueno. Vos no podés tener un espectáculo de ese nivel, con una figura así, con las pantallas rotas, con los focos quemados. La escenografía no era buena", explicó sin filtros Estefi Berardi.

Al escucharla, Carmen Barbieri intentó justificar las pantallas en mal estado, pero Estefi la interrumpió y continuó: "Una cosa es tener un problema técnico que todos tienen y pasa. Otra cosa es tener las pantallas rotas. Ella me encanta y no tengo nada para criticarle, pero no me daba risa la parte cómica que le hacía otra persona. De hecho, en un momento me quedé dormida".

Cansada por las críticas, Barbieri frenó a su panelista y cerró: "No voy a permitir que hablen mal del espectáculo de Fátima porque no estoy de acuerdo con ustedes".