No hace ni una semana que la China Suárez confirmó su separación de Rusherking, mediante un triste posteo en su cuenta de Instagram, sin embargo, las especulaciones sobre el verdadero motivo de su ruptura no tardaron en salir. ¿Terceros en discordia, celos o diferentes planes de vida?

Durante la mañana de hoy lunes, en Mañanísima, la panelista Estefi Berardi contó por qué Rusherking habría decidido ponerle punto final a su historia de amor con la China: "A mí me dijeron que él habría sido quien terminó de tomar la decisión’’.

La China Suárez y Rusherking

Y continuó sobre los verdaderos motivos: ‘’Tenían proyectos distintos, él estaba con su música, los viajes, las giras. La China tiene sus tres hijos, por ahí tiene un plan más familiar’’, aseguró la panelista.

Estefi Berardi

Por otro lado, Pampito estuvo de acuerdo con su compañera y dijo: "Estás en lo cierto Estefi. Yo no digo que haya sido por este motivo el tema de la separación’’. En este contexto, hizo hincapié sobre que la China no era aceptada en el entorno íntimo del artista: ‘’Pero lo que me cuentan es que del entorno de Rusher no estaban tan contentos con la relación. Como estaban tan enamorados, a él lo veían un poco distraído de la carrera. O un poco en otra, como se dice ahora", cerró.

Paula Varela reveló los comentarios hirientes que decían las amigas de Rusherking sobre la actriz: ''larga a esa vieja''

En Socios del Espectáculo, Paula Varela, panelista del programa, reveló que el círculo de amigos no estaba contentos con la relación entre la actriz y el cantante: ‘’Él ya no está como para un compromiso, una mujer como La China implica un montón de cosas, es una mujer que es madre, hijos, ella quería envejecer con él, toda la vida… Él tiene 22 años”, comenzó diciendo Varela.

Además agregó: “Él empieza a ir solo a las Bresh porque La China no lo puede acompañar y demás y empieza a haber algunos mensajitos con chicas de su edad".

Paula Varela detalló que las amigas de Rusherking veían a sangre japonesa como una señora grande: "Ellas la ven a La China como una señora grande para una chica de 21, 22 años, con una mujer con tres hijos por más que La China sea divina, espléndida y joven”, aseguró.

China Suárez, Rusherking y Paula Varela

“Ellas lo que dicen es ‘era tóxica y muy pesada con él a la hora de ver donde está, qué hiciste, dónde viniste y demás’. Y a Rusher esto le empezó a pesar”, contó la panelista sobre los dichos de las amigas del artista.

Por otro lado, curioso ante la situación, Rodrigo Lussich preguntó: “Volviendo a las amigas de Rusher, ¿Es cierto que le dijeron la frase a Rusher ‘largá a esa vieja’?”. A lo que Paula contestó: “Un poquito así, es un textual fuerte”.

D.M