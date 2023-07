Estefanía Berardi confirmó que Marcelo Tinelli la convocó para el Bailando 2023 pero que ese sueño se cayó cuando una persona tuvo un comentario negativo hacia ella.

En Mañanísima, la ex angelita contó que el conductor fue quien le dijo que la tenía primera en la lista de convocados. "Me dijo 'me encanta lo que hacés, tenés pico, además sos bailarina'", comenzó contando Berardi sobre las palabras de Marcelo.

Luego, la panelista reveló cuál fue el diálogo exacto con el conductor que también le confirmó que alguien la bajó. "Sos ideal en el Bailando y te tenía en mi primera lista para el Bailando. Pero alguien me dijo que vos le ibas a ser juicio a América. 'Ojo con esta que le va a iniciar juicio a América", siguió Estefanía Berardi.

La actual participante de Pasaplatos aseguró que ya sabe quién fue la persona que le hizo se comentario a Tinelli. "Yo me imagino quién es la que le hizo ese comentario. Y yo le dije ni en p... le inicio un juicio a un canal, menos a uno que me dio de comer", disparó.

Estefanía Berardi quería ir al Bailando con Fede Bal

A menos de un mes del inicio del Bailando 2023, Estefanía Berardi expresó sus ganas de ir al Bailando 2023, incluso como pareja de Fede Bal.

La ex angelita fue relacionada al conductor y fue Yanina Latorre quien confesó que tenía chats entre ella y el hijo de Carmen Barbieri.

“A mí no me ofende que me relacionen con Fede, ese no es un problema para mí, lo me molestan las difamaciones, las agresiones y la violencia”, dijo la panelista en Mañanísima sobre estas versiones.

Luego, Estefanía Berardi aseguró que podría ser partenaire de Fede. "Fede no quiere quilombo, no le copa, para mí no creo que quiera. Él igual podría pedir no hablar de sus exs, si Cami Homs lo hizo”, disparó.