Conocé al ex novio de Estefanía Berardi de quien se separó antes del escándalo con Fede Bal: "No le gusta la exposición"

Antes de estar incluida en el escándalo con Fede Bal, Estefanía Berardi estaba en pareja con Mauricio Colello, actual subsecretario de Vinculación y Comunicación Interjurisdiccional en Ciudad.

La pareja se conoció gracias a la hermana de la periodista, que trabajaba con él. "A él no le gusta la exposición, pero me re banca en mi trabajo y sabemos separar las cosas y acompañarnos en esas diferencias de mundos distintos. Estamos hace bastante, vivimos cerca y nos repartimos en ambos lugares, yendo y viniendo", contó Estefanía Berardi en una anterior entrevista para CARAS.

Estefanía Berardi y Mauricio Colello.

Mauricio Colello es hincha de Newell's y se define así mismo en Instagram como "Optimista, tropezar es parte del aprender a caminar". "Lo que más me enamoro de él, además de su persona en sí, es la pasión que le pone a su trabajo, que no tiene nada que ver con el mío. Pero me genera mucha admiración ver a alguien que ama tanto lo que hace, me veo reflejada en esa dedicación y esas ganas porque soy igual. También me atrajo su inteligencia, su buen humor, las charlas y cómo me hace pensar y reflexionar, sin dudas me potencia… Ninguno es celoso del otro, sí me parece importante compartir los mismos códigos y valores. Teniendo eso en claro, todo es disfrute”, dijo la "angelita" sobre él.

Mauricio Colello es subsecretario de Vinculación y Comunicación Interjurisdiccional en Ciudad

Los motivos de la separación de Estefanía Berardi y Mauricio Colello

A mediados de diciembre, Estefanía Berardi confirmó su separación de Mauricio. “ La decisión fue mía. Siento que hice el duelo mucho tiempo antes de tomar la decisión de separarme, como que ya estuve muy mal, hasta que sentí que debía tomar esta decisión”, dijo en LAM.

Luego, Estefi amplió la información sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión: "A mí me empezó a pasar en el último tiempo que no me venía sintiendo feliz, es difícil a veces congeniar dos mundos, yo también trabajo mucho, él viaja y no me veo acompañándolo y por ahí nos costaba encontrarnos. Esto es re duro, porque cuando te das cuenta que con esa persona no te ves en un futuro, no hay vuelta atrás. Nosotros somos muy distintos, somos el día y la noche. Y eso quizás está bien, porque cada uno elige lo que quiere, pero cuando te das cuenta que no es la persona indicada, que no te llena o que no te sentís feliz, es horrible”, disparó.

