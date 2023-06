Estefi Berardi abandonó su cargo en LAM pero sus labores como investigadora y talentos de panelista no paran. Es que la influencer continúa descubriendo secretos de los famosos a través de sus redes sociales y, esta vez, involucró a Marcelo Tinelli y Marian Farjat.

Luego de que los rumores de un posible noviazgo entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat comenzaran a circular, en LAM sentaron a la hermanita y le hicieron todo tipo de preguntas. Con su carisma de siempre, se encargó de no desmentir ni confirmar la relación. Nazarena Vélez le preguntó, en el hipotético caso de que el conductor “le tire onda”, si accedería a estar en una relación con él. “Y es Marcelo, o sea... es seductor. Primero no parece de la edad que tiene, yo pensé que tenía 40. Yo lo vi toda mi vida de chiquita en la televisión. Me crié con él”, reveló Marian.

Por su parte, Rodrigo Lussich aseguró en Socios del Espectáculo: “Ella fue a su casa. Hubo besos en el living de él. El living de los hechos no es un pequeño living, es un living lujoso, en la torre Le Parc. Lo de ellos fue una cita casi a ciegas”, dando por cierto un vínculo entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat.

La pista de Estefi Berardi sobre Marcelo Tinelli y Marian Farjat

Mientras ninguno de los dos se anima a confirmar o desmentir la relación, distintas teorías aparecen que demuestran que el inicio de la historia de amor entre Marian Farjat y Marcelo Tinelli es un hecho.

Marcelo Tinelli.

Estefi Berardi es una de las tantas periodistas que están al tanto de todo lo que puede suceder entre el conductor del Bailando y la ex Gran Hermano. Recientemente, encontró una coincidencia entre las publicaciones en Instagram de Marian Farjat y Marcelo Tinelli y lo compartió con sus seguidores en sus historias.

Es que a la panelista le pareció curioso que tanto Marian Farjat como Marcelo Tinelli hayan compartido en sus redes sociales una imagen del mismo vino a la misma hora. Por su parte, la hermanita escribió: “Cortando la semana de la mejor manera con mi vinito favorito”, mientras que el conductor de América aprovechó para hacer una reflexión: “Disfruten mucho todo lo que puedan. Estamos de paso. Los quiero”.

Estefi Berardi sobre Marian Farjat y Marcelo Tinelli.

“Bueno. Tienen el mismo gusto parece”, comentó Estefi Berardi, adjuntando como evidencia las dos historias de Marian Farjat y Marcelo Tinelli, que no dejan de alimentar los rumores de romance.

H.O