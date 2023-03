Estefi Berardi fue una de las amantes de Fede Bal, mientras engañaba a Sofía Aldrey, que tuvo más presencia mediática en el escándalo. En conversación con Mañanísima, programa de Carmen Barbieri, el actor rompió el silencio y habló de su relación con Berardi.

Sofía Aldrey fue quien filtró los chats de Instagram que Fede Bal tuvo con Estefi Berardi, en donde la conversación tenía un tono picante. La panelista de LAM aseguró que las capturas de pantalla eran falsos y hasta amenazó con tomar acciones legales. Sin embargo, luego de todo lo que había salido a la luz, era en vano seguir afirmando que todo era inventado.

"No puedo decir mucho más porque me parece que ya se dijo todo. No hay que negar ni desmentir", comenzó Federico Bal sobre su vínculo con Estefi. El hijo de Carmen Barbieri se mostró indiferente con su amante y hasta, por su tono, parecía que solo se conocían de vista y nada más.

"A Estefi solo la conozco de trabajo, es una mujer que trabaja con mi madre y tengo un buen vínculo. Siempre tuve un buen vínculo con ella del medio... Yo con Estefi tengo la mejor onda y ya hablamos. Cómo no voy a hablar después de todo lo que se dijo. Está todo bien", continuó el actor.

Los chats de Fede Bal con Estefanía Berardi

Sin dar detalles de su vida amorosa en estos momentos, Fede Bal se expresó como si Estefi Berardi fuera simplemente una amiga y no gota que rebalsó el vaso de Sofía Aldrey. "No tengo nada que aclarar, me parece. Es una mujer que conozco del medio, trabaja con mi madre, vino un fin de semana junto con Pampito. Estaba mi vieja. Estaban todos en casa", sentenció el hijo de Carmen Barbieri.

