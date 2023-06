La convivencia de Estefi Berardi en LAM, tanto con Ángel de Brito como con su colega Yanina Latorre, fue muy difícil en el último tiempo por fuertes enfrentamientos que surgieron en redes sociales y en persona, por lo que la periodista finalmente tomó la decisión de abandonar el ciclo de América.

Lo primero que quiso aclarar la panelista, en diálogo con Ciudad, fue que la decisión de no participar del reconocido programa de Ángel de Brito fue totalmente suya, y no de la producción: "Nadie me desvinculó. Yo renuncié y fue mi decisión".

Estefi en LAM.

Esto es una gran diferencia con lo que atravesó Andrea Taboada en los últimos días, ya que la ex angelita por su parte, compartió en sus redes sociales: "Estoy muy, muy triste, no fue mi decisión, para nada", y luego sumó: "No estaré más en LAM, obviamente agradezco a todos mis compañeros".

Luego, Berardi habló de sus próximos proyectos en medio de muchos rumores que apuntaban a que se iría a trabajar con Jorge Rial en C5N: "Por ahora lo único que tengo confirmado es Pasaplatos Famosos. A largo plazo aún no sé".

Berardi junto a Ángel de Brito.

Por último, Estefi Berardi compartió los planes que tiene a futuro fuera de lo laboral ahora que tiene más tiempo a su disposición: "Quiero viajar, y me estoy juntando con varias personas de varios canales". Además, la panelista confirmó que continuara en Mañanísima junto a Carmen Barbieri.

El chicaneo de Ángel de Brito a Estefi Berardi al aire de LAM

Durante la emisión del programa del lunes 19 de junio, Estefi Berardi comentó que quería un regalo de cumpleaños y Ángel de Brito le preguntó cuándo era. Sin embargo, al escuchar la fecha, chicaneó a la angelita con su clásico sentido del humor.

Cuando Estefi Berardi le recordó que cumple años en enero, Ángel de Brito le contestó con humor: "Pero no, ¡El año que viene no! ¡Ya ni te vemos! ¡Olvídate! ¡En agosto ya ni te vemos!". De esa forma hizo referencia a su próxima salida de "LAM".