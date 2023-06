Estefi Berardi se pronunció anoche en sus redes sociales luego de que su colega, Andrea Taboada anunciara que había sido despedida de LAM.

"Estoy muy, muy triste, no fue mi decisión, para nada", expresó Andrea Taboada en primera instancia. "No estaré más en LAM, obviamente agradezco a todos mis compañeros", agregó.

Como si eso fuera poco, la angelita aseguró que extrañará por siempre a Ángel de Brito y a Mandarina que es la productora que lleva adelante el programa. Sin embargo no aclaró cuáles fueron los motivos ni quién tomó esa decisión.

Tras esta súper bomba, fue Ángel De Brito quien se expresó en sus redes sociales y, además de confirmar la noticia de Andrea Taboada, contó que a fin de mes también se va Estefi Berardi.

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", comenzó escribiendo el conductor. Y continuó: "Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo".

Por último, Ángel De Brito señaló: "En junio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", junto a un corazón.

Ángel De Brito.

La palabra de Estefi Berardi

A raíz de este mensaje, Estefi Berardi decidió publicar anoche un video en sus Historias de Instagram para contar que, a diferencia de Andrea Taboada, ella no había sido despedida sino que era una decisión propia que ya venía hablando con Ángel De Brito.

Esta mañana, la angelita confirmó qué proyectos tiene próximamente tras varios rumores que le llegaron sobre las razones de su despedida del programa.

Estefi Berardi y Ángel De Brito.

"Mi contrato es hasta diciembre pero mis planes cambiaron", comenzó escribiendo Estefi Berardi. Y continuó: "La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas".

Luego, la panelista señaló: "Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora"

Estefi Berardi.

Seguido a esto, Estefi Berardi fue consultada por uno de sus seguidores sobre su arriesgado salto laboral y la angelita respondió: "Se dio solo. Me divierte que me vean haciendo otra cosa".

Estefi Berardi.

Por último, Estefi Berardi indicó: "Me gustan los desafíos, me gusta cambiar. No me veo mil años haciendo lo mismo en un lugar. Creo que es importante moverse para crecer".