Estefanía Berardi reveló la fea experiencia que vivió con Martín Salwe

Estefanía Berardi relató la dura experiencia que tuvo con Martín Salwe, uno de los participantes más polémicos de El hotel de los famosos.

Después de la salida de Majo Martino del programa, la panelista de Mañanísima y LAM contó su experiencia con el locutor. “Yo una vez tuve una peleíta trabajando con Martín, se armó un quilombito con él y Gaby Fernández que era mi jefe y productor, terminé llorando”, contó en el ciclo de Carmen Barbieri.

“Yo tenía una noticia para contar que era una bomba. Pero como era feriado no podía encontrarme con mi jefe en ese momento para contarle. Resulta que la noche salió en tapa de revistas el tema. Después de eso le dije a Martín ‘mirá, salió en tal revista, que chot... que Gaby no me dio bola’”, siguió.

Estefanía Berardi aseguró que se sintió frustrada porque esa noticia se quemó pero Martín Salwe tuvo una actitud fea en el momento. “Martín le hizo screenshot a esa conversación y se la mandó a Gaby, que se re calentó. Me dijo ‘¿por qué decís que yo soy chot...?’ y yo le dije ‘Gaby volvé a leer la frase’ y ahí lo entendió y quedó todo bien”, disparó la angelita.