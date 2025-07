Estilo moderno y con una increíble colección de camisetas, así es la casa de Karen Reichardt

Karen Reichardt siente que, entre otras cosas que le devuelve su espejo actual, la del disfrute a consciencia es una grata novedad. “Estoy muy relajada. Disfrutando el camino que es algo que solamente te lo da la edad", le contó a CARAS la empresaria y conductora, quien volvió a la televisión con “Amores Perros”, los sábados de 13 a 15hs, por la TV Pública..

"Sé que uno cosecha su siembra. A mí me tocó, este año, estar haciendo lo que quiero. Tuve muchas ganas de volver muchas veces, pero por una cosa o la otra no se daba. Así que disfrutando de lo que tanto me gusta que es, en este caso, hacer un programa para perros que ya había hecho en 2015, remarcó Reichardt desde su piso palermitano refaccionado, sobre la marca que la supo representar hasta con su propia boutique canina.

Karen Reichardt posó en su departamento refaccionado de Palermo.

Qué más dijo la conductora sobre su regreso a la TV

"Lo que más me gusta de todo es volver a esa esencia de la tele, que tiene ese encanto que me fascina y la comunicación con la gente. Y lo que tiene TV pública, además es que te vienen mensajes de todo el país y llegas a cada casa del interior”; afirmó Karen.

“Hoy como no produzco yo, estoy muy cómoda en este rol, el de no ser la cabeza. Es el rol que más me gusta porque no digo que tiene menos responsabilidad, pero se disfruta más. Hoy la TV pública recibe muchos productores independientes y el nuestro es un productor salteño (Nicolás Ocampo). Eso es muy importante porque yo no soy empleada de televisión pública y tampoco lo hubiera aceptado porque soy de las que opina que el estado no tiene que estar en estos lugares”, aclaró la empresaria, quien convive con tres perritas que son su debilidad.

La conductora junto a sus tres perritas, Rihana, Rumba y Clarita

Cómo es la vida de Karen Reichardt junto a sus mascotas

“Mi hijo de 23 vive con su padre y mi hija de 25 sola y yo con Rihana, Rumba y Clarita. Había fallecido Roque y adopté una hace dos meses, rescatada, en el refugio “Rabito contento”. Una viejita, que le falta una patita porque no la usa y es un amor, que me pudo el corazón en el programa. En 2015 me había traído a Rihana y este año a Clarita. La primera que tiene nombre con C porque todos los demás son con R por mi apellido. Pero tenía cara de Clara y así se llamaba una señora que me ayudó mucho con la crianza de mis hijos, que se volvió a Perú y es una manera de que esté conmigo”, reveló la conductora.

Sobre la dinámica habitual con animales en casa, quien desde chica “trato de llevar a mis perros a todos la dos”, aclaró: “Mi empleada que venía solamente dos veces por semana ahora viene cinco, porque no me gusta que estén solas. Igual me las llevo a la grabación, a reunión de producción. A Rihana seguro, porque la activa un poco más, a las dos más chiqui titas que son más grandes las dejo y no pasa nada porque les gusta dormir y estar tranquilas”.

Pet Lover, la empresaria sacará una fragancia "Amores Perros"

Involucrada con un emprendimiento deco donde ya trabaja en una fragancia “Amores perros” -que en dos meses estará en el mercado- la energía y mirada esteta de Reichardt también habita su propio departamento que tras seis meses de obra, decoró a nuevo en manos de sus arquitectos de confianza.

“Me mudé el año pasado y volví a capital. Me encanta la decoración, miro mucho y me lo hicieron tal cual imaginaba. Es el departamento donde me casé, tuve a mis hijos, pero reformé todo. Casi como mi casa de Pilar, pero en chiquito. Tiene el mismo estilo que mantengo siempre. Determinadas cosas que me gustan, los colores claros, el cuadro lindo, bueno y la mezcla con lo moderno. No me entró la vitrina de mi mamá, de mi abuela materna, pero me gusta la decoración funcional, nunca vas a encontrar un sillón que digas, y esto acá, ¿qué? La decoración por decoración no me gusta”, dijo Karen.

Reichardt y su colección de camisetas firmadas por Messi, Maradona y otra de Nalbandian cuando le ganó a Roger Federer.

Amiga del orden, desde que no vive con sus hijos, la carismática anfitriona de tevé dice que se volvió más radical de la limpieza y los espacios. Y, aunque continúa sosteniendo el ayuno intermitente hace 4 años, atraviesa una etapa en la que “ya no entreno como antes y estoy media vaga”.

De nuevo en la pantalla, en un ciclo donde “no sólo hablamos de animales domésticos” Reichardt (que promete volver con su boutique canina patentada) sigue igual de involucrada. Y su versión 2025, con el disfrute de su lado, la acompaña.

Texto: Sabrina Galante

Fotos: F. De Bártolo/Perfil

Agradecimientos: Make up: Celeste González @celestegonzalezmud Pelo: Julián Formoso @julianformoso Ropa: Claudio Cosano @claudiocosano