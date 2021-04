Karen Reichardt confiesa su secreto de lifestyle

El clima lo ameritaba y con el pronóstico a su favor Karen Reichardt (51) repitió su ritual de cada verano en el Tigre. “Toda la vida fui a esquiar al río, es un deporte que me encanta.

Voy con mi moto y mi lancha y es mi conexión, el deporte me da mucha energía y es una forma de vida”, cuenta recién llegada al Puerto La Pista, sobre una de las pocas disciplinas que la obligan a poner la mente en blanco.

“Creo que es el único momento donde realmente estoy concentrada en hacer lo mío, no estoy pensando en pajaritos porque sino me caigo. Me gusta la adrenalina. Aparte salís de tu casa, vas al río, el sol, desconectas.

Yo creo que es eso, uno desconecta con todo y pones énfasis en lo que estás haciendo”, subraya la empresaria cuyo lifestyle se traduce a la vida en movimiento.

“Desde chiquita siempre algún deporte hago y practico esquí desde los 20. Hubo un momento que dejé pero cuando volves es como si lo hubieras hecho ayer.

Son cosas que no te olvidas como andar en bicicleta”, aclara quien desde entonces porta su propia tabla de esquí acuático.

Aunque no es parte de su rutina habitual, fin de semana de por medio Reichardt planea una escapada aprovechando los últimos calores.

“Me gusta que no haya nadie en lo posible y que el río esté planchado. Suelo hacerlo en grupo porque no soy una mujer solitaria. A mis hijos también se los inculqué. Juan Marcos es más deportivo que mi nena que es más yoga y espiritual. Somos todos muy distintos”, reconoce la dueña de ‘Amores Perros’, la boutique canina donde potencia su amor por los animales.

Determinada en sus convicciones, ni la pandemia logró que vulnerara su entrenamiento aunque sí su alimentación.

“En la cuarentena me fue muy difícil como a todo el mundo el hecho de estar encerrado pero hice mis clases adentro de casa. Soy una persona que me gusta comer saludable y no es un sacrificio. Pero en esta cuarentena fue irreconocible mi manera de actuar. Mucha ansiedad a la noche mirando pelis, que el dulce de leche, tortas, helado, pizza…. ¡cociné como loca cosas con crema! Todo lo que te imagines lo hice”, advierte quien pese al particular contexto es partidaria de una vida saludable equilibrada.

“Sos lo que comes no es una frase, es una realidad. Y después lo acompañas con gimnasia, que puede ser con sacrificio o hay gente que le gusta como a mí. O por lo menos caminar 45 minutos por día, la actividad física que sea. A mí me gustar estar y sentirme bien físicamente. Es algo que le inculco a todo el mundo no solamente a mi familia sino a mis amigas. ¡Soy insoportable! Y de una manera u otra me siguen. Muchas veces me lo agradecen y me dicen: “menos mal que me pusiste las pilas con esto o que me dijiste aquello”.

Nunca haría el culto a la cosa estética, porque para mí tiene que ver con la salud. Por todo, porque te sientas con energía, con ganas, por la piel. También me molesta las mujeres que le hacen culto a la celulitis y dicen “esto es maravilloso”. Eso sí me parece terrible porque no te lleva a nada y no lo entiendo”.

Convencida de que la edad es solo un número, la empresaria transita los 51 con una constancia que mantiene “en todos los órdenes de la vida”.

Ese, aclara, es su verdadero secreto de belleza. “Entreno 5 veces a la semana. Yo a mi mamá le hago hacer en casa, ella viene mucho y yo le pongo unas cintas, unas bandas elásticas y la hago entrenar porque uno nace totalmente laxo pero a medida que somos más grandes nos vamos poniendo más duros”.

Siempre apostando a más, Reichardt ultima detalles para regresar a la TV con un ambicioso proyecto personal. “Connecting People”, una iniciativa que surgió entre su grupo de amigas y que con los años se volvió un ritual de encuentros para que hombres y mujeres puedan conocerse, está en tratativas para migrar a la pantalla.

“Ya estamos ahí, lo estamos cerrando. Mañana nos reunimos por este tema. Yo soy una persona con empuje, hice el piloto y hace años que me produzco las cosas que me imagino y que me gusta hacer. Lo hice con “Fanáticas”, con “Amores Perros” y ahora lo estoy haciendo con “Connecting”.

Producir me gusta y sobre todo cuando son ideas mías. Además sigo teniendo mucha gente amiga sola, hombres que se quejan de que están solos y mujeres que se quejan de que están solas.

Estoy re contenta y eso me entusiasma, me genera ganas”, reconoce y cierra la nota con una afirmación: “Yo no puedo vivir sin una zanahoria adelante, necesito siempre el proyecto. Aunque a veces también me gusta estar tranquila”.