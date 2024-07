Nunzia Locatelli (46) dejó su Italia natal hace más de una década para comenzar una nueva etapa en Argentina. La periodista, escritora, cineasta, investigadora y filántropa acompañó a su marido, Marcos Bulgheroni (52) y acá la pareja se instaló para continuar con un nuevo proyecto de vida juntos.

Si bien el primer tiempo fue difícil, dice Nunzia, lentamente se fue aggiornando a las costumbres argentinas, aprendió el idioma a la perfección y ahora se siente que éste es su lugar en el mundo.

En su coqueta residencia, decorada con elegancia y estilo, con muebles de anticuarios y cuadros, la escritora posó para CARAS junto a su mascota, una perrita rescatada llamada Dora, y habló de su presente.

La esposa de Marcos Bulgheroni posó en su casa para CARAS.

A poco de haberse publicado su último libro “Mama Antula, la primera santa Argentina”, de la que es coautora, Nunzia contó su vínculo con la primera argentina en ser beatificada, su relación con el Papa Francisco, y habló de sus innumerables actividades entre Argentina e Italia.

—¿Qué rol ocupa en el Vaticano?

—No tengo un rol institucional en el Vaticano. Soy autora en la Libreria Editrice Vaticana, la editorial del Vaticano, con uno de mis libros escrito en coautoría con Cintia Suárez. Colaboro con la revista vaticana Donne Chiesa Mondo, del Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano. Ahí escribimos once mujeres de todos los continentes, entre laicas, teólogas, periodistas, juezas, historiadoras, antropólogas.

La periodista mostró su mansión de estilo toscano.

Nunzia Locatelli y su vínculo con el Papa Francisco

"Conocí al Papa Francisco por teléfono el último día del año 2013. Recibí un llamado a mi celular y era él, directa mente. No pensé que era una broma porque conocía muy bien su voz, ya que estaba produciendo un documental sobre el Cardenal Bergoglio, llamado El camino del ángel, para la televisión italiana. Hacía unos días había entrevistado a unos amigos y a sus compañeros del instituto técnico; y por allí creo que vino el llamado. entendieron en aquel momento el significado de mi trabajo constante y silencioso en estos 10 años. Me invitó a una misa en Santa Marta, donde él reside en el Vaticano. Hoy en día el con tacto sigue. Yo le escribo y él tiene la generosidad y la bon dad de contestarme. Lo vi otras veces en audiencias privadas donde hablamos de Mama Antula, de Juan Pablo I, del cual escribí un libro sobre su vida y su misteriosa muerte. Me emocioné mucho la últi ma vez que lo vi, el 10 de febre ro 2024, el día anterior a la canonización de Mama Antula. Me agradeció a mí y a mi colega Cintia por el trabajo de difusión de la historia de la primera santa argentina. Estaban también mis hijas.

Nunzia y su perrita rescatada, Dora.

—¿Por qué motivo desembarcó en la Argentina?

—Vine porque mi marido quería volver a trabajar en la empresa familiar. El primer año fue difícil porque añoraba Italia. Volver a trabajar como periodista fue recuperar una identidad que se había desdibujado. Y la oportunidad se dio con el documental sobre Bergoglio.

—¿Qué la enamoró de este país?

—Principalmente, la gente, ¡los argentinos son lo más!

La periodista lanzó el libro “Mama Antula, la primera santa Argentina”, de la que es coautora

—Fuera del ámbito laboral, ¿A qué dedica su tiempo?

—Soy presidente de la Fundación Policía Federal Argentina que fue creada en 1988 por Amalita de Fortabat y Carlos Bulgheroni cuya misión es lograr donar la mayor cantidad de equipamiento médico y cursos de especialización para el Hospital Churruca Visca, donde se atienden la Policía Federal Argentina y sus familias.

—¿Tiene algún hobby?

—Practico el Krav Maga des de los 24 años. Me gustan las disciplinas de tiro, pero no me gusta cazar.

