Eugenia Tobal reveló que fue extorsionada por un periodista tras su encuentro con el Papa

Eugenia Tobal hizo una fuerte confesión sobre su encuentro con el Papa en 2015.

La actriz viajó en ese entonces con su hermano y asistió a la audiencia pública que celebra el Sumo Pontífice los miércoles en el Vaticano. La fuerte y conmovedora imagen de la reunión logró una repercusión mundial y la imagen recorrió el mundo.

Sin embargo, Tobal sufrió el asedio periodístico por este momento histórico porque se negó a dar entrevistas.

“Fue horrible porque me mandaron a leer los labios. Nada de eso estaba premeditado, solo sucedió. Yo le dije que era muy feliz con mi vida y que lo único que me faltaba era ser mamá”, dijo Eugenia en Los Mammones, el programa de Jey Mammon.

"Fue un momento muy privado y muy íntimo porque hablábamos al oído y solo uno de mis hermanos, que estaba al lado, escucho la charla. Y después me enteré, porque me llamaron de todos lados, pero no di notas, que me habían leído los labios”, agregó.

Luego reveló la "amenaza" que recibió de parte de un periodista por no querer dar información. “Ahí me dijeron ‘Bueno, pero si no nos das la nota tenemos este material’. No voy a dar el nombre del periodista porque ya lo hablé con él y me pidió disculpas, pero es uno muy conocido”, disparó.

Eugenia Tobal, la conmovedora lucha por ser mamá

Eugenia Tobal fue mamá durante 2019 de Emma, su primera hija junto a Francisco García Ibar. La actriz sufre de trombofilia y debió inyectarse durante los nueve meses que duró el embarazo.

"Tuve trombofilia y la descubrí por suerte en un momento donde estaba buscando ser mamá. Había perdido un embarazo tiempo atrás, pero igual los intentos fueron más lo que creyó la gente que los que yo hice, porque estuve mucho tiempo sola. Y bueno, con la trombofilia me di nueve meses todos los días una inyección”, contó en Los Mammones.

"Algo importante para las que están buscando y las que desean ser mamá es que sucede cuando tiene que suceder. A veces acelerar los procesos no es lo que la vida está deparando para vos", agregó entre lágrimas.