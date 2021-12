Eugenia Tobal sobre la maternidad y el duelo por la muerte de su madre: "Partió con dos meses de Ema y fue un puerperio de duelo"

Tras un año fuera de la pantalla, abocada a la crianza de Ema, Eugenia Tobal volvió a la televisión con “Hogar dulce hogar” y pasó por la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand” para hablar del programa, la maternidad y la despedida a su madre, Ofelia Zaino, que falleció dos meses después del nacimiento de la pequeña.

“Ahora la transito bien. Yo transite una maternidad compleja porque mi mamá partió a los dos meses de mi hija. Medio que tuve un puerperio de duelo y es muy duro el camino”, reveló.

Eugenia Tobal se sincerió sobre la maternidad y el duelo por la muerte de su madre.

En pareja con Francisco García Ibar, la actriz encontró la estabilidad suficiente para hacer realidad su gran sueño: ser madre. Anhelo que llegó acompañado de mucho dolor por la enfermedad de su madre.

“Es la vida y la muerte, constantemente, pero mi madre dejó todo listo para que todo esté bien”, reflexionó, al borde de las lágrimas.

Toda esta historia que conmueve y aun hoy la hace llorar es la que inspiró a escribir un libro sobre su búsqueda por ser mamá. “Yo nunca fui Susanita, pero siempre quise ser mamá porque tuve una mamá genial”, confesó.

Eugenia Tobal contó cómo comenzó su relación con Francisco García Ibar

Eugenia Tobal se encuentra lejos de los medios y ocupándos cien por cien a la crianza de su hija, Ema. En una entrevista con La Nación la actriz y conductora contó cómo comenzó su relación con Francisco García Ibar, el padre de su bebé.

"Mi perro Romeo fue el celestino porque conocí a Fran gracias a él. En realidad Mariano Zabaleta, con quien trabajaba en ESPN, me habló primero de Fran porque lleva a sus perros a su campo y me lo recomendó. Le escribí varias veces y no coincidíamos hasta que un día fui, empezamos a charlar y nos hicimos amigos", empezó diciendo Eugenia Tobal.

Eugenia Tobal contó cómo comenzó su relación con Francisco García Ibar.

"El flechazo no fue inmediato. Con el tiempo nos fuimos conociendo y llegó el amor. Por el momento no siento la necesidad de casarnos. Estamos bien así. Y naturalmente se da todo como tiene que ser", dijo Eugenia Tobal.

Para el final, Eugenia Tobal contó como se ensambló la familia perruna: "Somos una familia ensamblada bastante grande porque además de Romeo están los dos perros de Fran. Somos seis en la casa y es un número. Fran y yo tenemos una idea de crianza parecida, de conectar a nuestra hija con la naturaleza, que le va a enseñar más que nosotros, seguramente", afirmó.