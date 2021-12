Este mediodía en Los Ángeles a la Mañana la invitada de lujo fue Eugenia Tobal, la prestigiosa actriz que a partir del lunes estrena programa, "Hogar Dulce Hogar" como conductora y habló de todo. Su búsqueda por convertirse en madre, la historia de amor con su pareja Francisco y como no podía ser de otra manera, Ángel de Brito terminó preguntándole por el Wandagate. Es más hasta rememoró cuando estaba casada con Nicolas Cabré y la China Suárez terminó con quien era su marido.

"Qué opinas de todo esto que pasó entre Wanda y la China? preguntó directo al grano Ángel. "Nunca hablé de nada en ese momento y ahora no voy a hablar por respeto a Fran y a mi familia. Una vez me hizo una nota Pampita y hablamos, la conozco y opinó igual que ella que no hay que hablar. Lamento que tengan que pasar por esto (en referencia a Wanda y la China).

Eugenia Tobal habló de la China Suárez tras el Wandagate.

Luego las angelitas aprovecharon su momento, ¿Vos crees que está todo armado? siguieron: "Yo no creo nada, no creo que nada esté armado. A Wanda no la conozco, a mi me caen todos bien", quiso comenzar a escaparle a tema pero no la soltaron.

¿Cuando la ves a la China, te cae bien? Chicos yo no tengo resentimientos. No me van a sacar nada a mi, yo ya sané ese tema (cuando Nicolás Cabré estaba casado con ella y la dejó por la actriz). "¿Sabés que te los podés cruzar, trabarías con ellos?, tiró más de la cuerda De Brito, "Si ya sané ya perdoné, me perdoné a mi, fui parte perjudicada de la historia, pero ya pasó mucho y el recorrido que uno hace hace que las cosas pasen. Cuando pasó lo de Eugenia y Nico la verdad no me acuerdo si estamos juntos", dijo con una sonrisa incómoda.

Eugenia Tobal se confesó en LAM.

Finalmente antes de que termine la entrevista le preguntaron a Eugenia Tobal si trabajaría con la China o Cabré luego de lo que sufrió. Ella muy segura de si misma respondió sin titubear: "Si por supuesto que trabajaría con cualquiera de los dos. No sé cómo se llevarán ellos, pero si me toca laburar con alguno de los dos lo haría sin problemas".

"Todo lo que pasó es parte del pasado que yo supe sanar. Hoy tengo una hija soñada, una pareja que está en todo desde que nos conocimos y soy muy feliz. No hay que vivir resentido, por algo pasan las cosas", finalizó.

