Eva Bargiela rompió el silencio y habló por primera vez de su separación con Facundo Moyano.

En exclusivo para CARAS, la modelo se refirió a esta ruptura e intentó ser cauta y mantener la privacidad. "La verdad es un momento triste y prefiero no hablar. Gracias por entender", fue la escueta frase de Eva Bargiela.

La confirmación de la separación la dio el mismo Facundo Moyano en una entrevista con TN donde sorprendió por su respuesta cuando le preguntaron por Eva Bargiela. "Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto", dijo en el ciclo Verdad/Consecuencia.

Ángel de Brito dio detalles de la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela

En medio de la sorpresa por esta ruptura, Ángel de Brito dio más detalles sobre lo sucedido entre Eva Bargiela y Facundo Moyano.

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor de LAM respondió las dudas de sus seguidores al respecto y dio más datos.

"Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo", aseguró y aseguró que Eva Bargiela "fingía demencia en la pista" hasta el día de ayer y develó que aún llevaba el anillo de bodas.

Eva Bargiela y Facundo Moyano se casaron en octubre de 2021 en una ceremonia íntima con un almuerzo entre familiares y amigos.