Eva Bargiela se convirtió en una de las figuras que será parte del Bailando 2023. La modelo y esposa de Facundo Moyano se prepara para salir a la pista del certamen que conduce Marcelo Tinelli y la emoción se palpita.

El nombre de la modelo e influencer comenzó a sonar con fuerza en el medio años atrás, cuando comenzó su relación con el político e hijo del dirigente sindical, Hugo Moyano. La pareja manejó un bajo perfil hasta que decidieron pasar por el altar en 2021.

Quién es Eva Bargiela

Eva Bargiela, criada en Moreno, provincia de Buenos Aires, es la mayor de tres hermanas y fue nombrada "María Eva" en honor a Eva Duarte de Perón debido a la militancia peronista de sus padres.

A pesar de que nunca soñó con ser modelo, su vida la llevó a ese camino después de una experiencia inicialmente traumática. A los 14 años, una propuesta para una campaña de cosméticos la llevó a la agencia de un manager que terminó en prisión por narcotráfico en España. Sin embargo, a los 15 años, Eva encontró su pasión por la moda y la actuación gracias a la agencia Civiles y al talentoso Ricardo Piñeiro.

Su carrera como modelo despegó, protagonizando portadas de revistas y campañas de moda, y acumulando seguidores en su cuenta de Instagram. Pero Eva no se detuvo allí, ya que estudió Licenciatura en Marketing y Comunicación Política.

Durante tres años, Eva trabajó como "azafata" en el programa de Guido Kaczka, "Bienvenidos a bordo", antes de lanzarse como empresaria con una colección de carteras.

La historia de amor de Eva Bargiela y Facundo Moyano

La modelo y el político comenzaron a salir en 2016, cuando se conocieron en una cena entre amigos. Sin embargo, su relación tuvo algunas idas y vueltas, incluyendo un affaire de Facundo con Nicole Neumann en 2017.

Pero en enero de 2019 anunciaron su reconciliación. Desde entonces, han estado viviendo juntos, compartiendo su vida con tres adorables perros: Alí, Vito y Frida.

Sobre su paso por el Bailando 2023, Eva reveló que su marido la apoya, pero cree que no estará presente en la pista. “Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad (...) La verdad es que a mí me gustaría que me pueda acompañar”, confesó en una entrevista con Catalina Dlugui en "Agarrate Catalina".

