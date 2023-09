Facundo Moyano confirmó recientemente que se separó de su pareja, Eva Bargiela, con quien contrajo matrimonio el 15 de octubre de 2021. Durante este tiempo, compartieron sus vidas y se les veía muy felices. No obstante, el amor se acabó y decidieron tomar caminos diferentes. La noticia de la ruptura la otorgó el mismo dirigente político en una entrevista que dio a TN.

Todo ocurrió cuando la periodista María Eugenia Duffard le preguntó a Moyano: "Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?". Como respuesta, el exmiembro de la Cámara de Diputados, visiblemente incómodo por la consulta y sin entrar en detalles, respondió: "Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto".

Por qué se separaron Facundo Moyano y Eva Bargiela

El comentario fue altamente replicado por todos los medios de comunicación, y aunque Eva Bargiela no se ha referido al respecto, la mañana de este viernes, Ángel De Brito a través de sus historias en Instagram reveló el verdadero motivo de la ruptura con Facundo Moyano.

El conductor de LAM abrió la caja de preguntas y un seguidor le preguntó si Eva y Facundo estaban separados. Sin pelos en la lengua, Ángel apuntó: "Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo", aseguró. Después, destacó que la modelo "fingía demencia en la pista" hasta el día de ayer y develó que aún llevaba el anillo de bodas.

Ángel De Brito reveló por qué Facundo Moyano se separó de Eva Bargiela.

Por el momento ni Eva Bargiela ni Facundo Moyano han confirmado este dato comunicado por Ángel De Brito. Es importante mencionar que la mediática ya había ventilado en una oportunidad que su pareja no estaba de acuerdo de que ella participara en el certamen de Marcelo Tinelli.

