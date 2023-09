Facundo Moyano reveló que se separó de Eva Bargiela. El dirigente político se había casado con la modelo el pasado 15 de octubre del 2021 y desde entonces compartían la vida juntos. Sin embargo, se terminó el amor y decidieron llevar rumbos separados.

Facundo Moyano aclaró que se separó de Eva Bargiela

Moyano participó del ciclo "Verdad/consecuencia" emitido por TN y vivió un incómodo momento. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó la conductora María Eugenia Duffard. El político, sin querer dar muchos detalles y dejando en evidencia su malestar, respondió: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

La Licenciada en Marketing todavía no pasó por la pista del Bailando tras las declaraciones de su exmarido. Por tanto, solo queda esperar a ver cuáles son las preguntas que le realiza Marcelo Tinelli ahora que se conoce la noticia.

Cómo fue la boda entre Facundo Moyano y Eva Bargiela

Facundo Moyano y Eva Bargiela se casaron tras cumplir cinco años de relación. El exdiputado y la modelo y dieron el sí en el registro civil ubicado en la calle Uruguay 753. De esta manera, la pareja vivió una emocionante ceremonia, rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos.

El casamiento de Eva Bargiela y Facundo Moyano

Luego de convertirse en marido y mujer, la pareja se trasladó hasta el barrio de Palermo para realizar un almuerzo y celebrar la reciente unión.

Facundo Moyano y Eva Bargiela . Foto: CARAS

Sin embargo, firmar los papeles no les habría traído demasiada suerte y, finalmente, la relación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano llegó a su fin.