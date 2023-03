Eva de Dominici abrió su corazón y confesó que la pasó mal durante el puerperio: "Estaba aterrada"

Es de público conocimiento que cada mujer puede atravesar el puerperio y el post parto de diferentes maneras y que todas deben ser respetadas. El mandato de la "madre perfecta" a veces pesa tanto que algunas mujeres no se animan a contar lo que sienten en ese momento, así fue el caso de Eva De Dominici que 3 años después pudo contar cómo se sintió tras el nacimiento de su hijo.

En diálogo con "Infobae", Eva De Dominici relató cómovivió el puerperio y el post parto: "Fue difícil. Sobre todo porque fue un embarazo que empezó con complicaciones. Me habían dicho que tenía dos mutaciones genéticas bastante graves y tuvieron que hacerle una prueba a Edu y esperé como un mes, con una incertidumbre fatal. En mi familia hay enfermedades, entonces yo lo veía como algo posible y estaba aterrorizada".

Eva de Dominici.

"Por suerte Edu salió negativo. Yo estaba completamente perdida y me acuerdo que cuando me habló el genetista estaba mareada, empecé a ver negro porque me aterrorizó", recordó la artista que seguido a eso viajó a Barcelona a grabar "Maradona, Sueño Bendito".

Como si eso fuera poco, Eva De Dominici reflexionó sobre la importancia de reconocer y expresar lo que una siente en ese momento: "Hoy se habla más, pero la depresión post parto, los problemas hormonales que suceden.Tienen que hablarlo. Mi error fue no hablarlo con nadie. Me lo guardé todo".

Cairo junto a su papá, Edurardo.

Eva De Dominici contó el momento en el que empezó a recuperar la confianza en medio de una audición

"Un día voy a hacer una audición y se atrasó. Pasa un tiempo que se te llenan los pechos de leche; yo me había llevado la máquina de sacar leche a la audición. Cuando me acuerdo de eso me da ternura y orgullo también, me emociona porque me acuerdo ese momento y no fue fácil, porque yo no estaba con tanta confianza en mí como mujer y como actriz, estaba muy insegura", detalló la actriz.

"Entro al baño a sacarme leche, tenía un dolor... Termino, escucho mi nombre, entro. Y de repente me miro y tenía toda la camisa manchada. Se me vino el mundo abajo, me dio mucha vergüenza. Y la mujer, muy piola, una ayudante de dirección de casting, me dijo: 'Vos hace el casting tranquila como si no pasara nada, yo te filmo de acá para arriba'. Ahí fue cuando dije: 'Sí, esto es Hollywood, pero son humamos, somos humanos'. En ese momento me volvió la confianza. No fue el mejor casting de mi vida pero fue volver a empezar. De hecho me volvieron a llamar y al final no quedé, pero tuve un call back, o sea que tan mal no había estado. Y ahí fui volviendo de a poquito", cerró la mamá de Cairo.