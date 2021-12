Evelyn Von Brocke estuvo invitada a La Noche de Mirtha. La periodista estuvo invitada al ciclo que conduce Juana Viale junto a Alfredo Cornejo, Julio Bárbaro e Ignacio González Prieto. La rubia explicó los motivos por los cuales decidió renunciar a Intrusos.

Evelyn Von Brocke confesó los motivos por los cuales dejó Intrusos

“¿Por qué renunciaste a Intrusos?” le preguntó Juana Viale a la periodista, y Evelyn no dudó en contestar. “Porque me replantee muchas cosas, en un momento dije ‘cómo puede ser que no vea a mi papá hace tres años que vive en Alemania” aseguró la rubia.

“Además, quiero ver a mi hija” continuó Evelyn. Y Agrego: “También sabemos cómo es la tele, que tenés que estar y por primera vez separé la razón y el corazón, y dejé que el corazón gane”.

“Yo quiero ver a mi hija y a mi papá, estoy esperando que la aerolínea me confirme todo” agregó Von Brocke, sobre su salida abrupta de Intrusos.

Aunque en los últimos días comenzaron a circular todo tipo de versiones, Juana Viale indagó: “¿No tiene nada que ver que hayas tenido problemas internos en el trabajo?”. Y Evelyn cerró diciendo: “No, obviamente que es un combo de situaciones y de una balanza, pero tiene que ver con otra forma de vida desde hace muy poco tiempo”.

Confirman quién es la nueva panelista de Intrusos, tras la salida de Evelyn Von Brocke:

La salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos generó una fuerte polémica y dejó vacante un importante espacio.

Por el momento, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no se anunciaron reemplazantes pero un reconocido nombre comenzó a correr como posible nueva incorporación.

Según informó revista Pronto, una histórica panelista podría volver al programa y se trata de Marcela Tauro.

La periodista dejó Intrusos a mediados de 2020 en medio de un resonante escándalo con Jorge Rial cuando no quiso revelar una fuente que la informó sobre el asistente del doctor Rubén Mühlberger, que en ese momento había sido acusado por mala praxis y ejercicio ilegal de la medicina.

"Dije 'bueno, me voy, esto no va más', pero el programa siguió, no es que terminó. En el corte hablamos bien, aunque no me acuerdo mucho porque saqué todo eso de mi mente", contó sobre este episodio el año pasado.

"Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije '¿por qué me está pasando esto?'. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba", agregó.

