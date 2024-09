Tini Stoessel está cumpliendo el sueño de su vida, y de la mano de Chris Martin, cantante de Coldplay. La propuesta de una colaboración llegó a ella de la forma menos esperada, y se transformó en un éxito mundial llamado "We Pray (TINI VERSION)". La canción se estrenó el 6 de septiembre, y surgió de una serie de extraños eventos que llegaron hasta la presentación de Dublín.

El vínculo entre Coldplay y Tini Stoessel: un sueño, un viaje secreto, una propuesta y la confesión menos esperada

Tini Stoessel y Chris Martin se conocieron en noviembre del 2022, cuando el cantante de Coldplay invitó a la artista a subir al escenario del Monumental. Esa noche, la joven interpretó "Let Somebody Go" y sorprendió a todos los fanáticos que se encontraban en vivo. Sin embargo, su historia no terminó en esa presentación.

Chris Martin volvió a escuchar a Tini en vivo, cuando ella se presentaba en un teatro. Esa dulce y especial voz le quedó grabada en su cabeza e hizo que el cantante encontrara el final perfecto para su canción. "Tini estaba dando un show adentro, yo estaba del lado fuera del show y ella estaba cantando una melodía. Me desperté y dije este es el final de We Pray", contó en una entrevista exclusiva para Flow.

De esta manera, el artista fue a buscar a la cantante. En la misma entrevista, Stoessel recordó cuando Chris Martín soñó con su voz para la colaboración y destacó el comportamiento del cantante. "Le dije que cuente conmigo para lo que sea. La experiencia de como me hizo sentir es como de amistad", expresó la ex Violetta.

Sin embargo, toda esta situación se daba detrás de las cortinas. Los fanáticos solo podían ver los proyectos en separado que llevaban sus cantantes favoritos. Eso fue hasta hace unas semanas, que Tini decidió usar su canal de difusión de WhatsApp para interactuar con sus seguidores y mostrar el nuevo destino en el que se encontraba. En el primer video que publicó, se la vio en modo selfie desde un auto, y en el segundo, caminando por la calle con un paisaje que parecía irlandés.

Las imágenes generaron una gran expectativa, y los usuarios de X demostraron, una vez más, ser los fanáticos más observadores. “No quiero alarmar, pero Tini está en Dublín, donde Coldplay tiene un concierto mañana”, escribió uno de los internautas, sugiriendo que el viaje de la artista podría estar vinculado al show de la banda.

Definitivamente, no se equivocaba, Tini Stoessel se presentó en las calles de Dublin con Coldplay, Burna Boy, Elyanna y Little Simz, e interpretó por primera vez en vivo "We Pray". Seguido a esto, subió al escenario y compartió el concierto con Chris Martin y su banda. El momento quedó grabado en los corazones de los fanáticos, pero sobre todo de la cantante. Quién iba a decir que todo había comenzado con un simple sueño.

A.E