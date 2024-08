El talento musical de Tini Stoessel superó los límites esperables. La cantante logró unirse con Coldplay e interpretó su canción conjunto en un show gratuito en las calles de Dublín. "We Pray" es parte es uno de los adelantos de Moon Music, el próximo disco de la banda que se estrenará el próximo 4 de octubre. Sin embargo, los fanáticos quedaron enloquecidos con el particular look de Tini.

Llamativa tendencia: El look urbano de Tini Stoessel para su presentación con Coldplay

Con una campera negra, y una sonrisa en el rostro, la cantante llegó a las calles de Dublin junto a Coldplay, Burna Boy, Elyanna y Little Simz. Todos ellos eligieron looks urbanos, y se mantuvieron en los colores clásicos: blanco y negro. De esta manera, cada uno presentó su estilo, sin desentonar con su compañero.

En cuanto Tini se quitó el abrigo, los fanáticos quedaron sorprendidos al ver la jugada remera que tenía. Una pupera blanca rota dejaba al descubierto casi todo su pecho, y tenía agujeros de distintos tamaños. La cantante decidió no acompañarlo con accesorios, pero su corto cabello liso tenía unos mechones más claros que rompían con la monotonía. Lo combinó con un jean clásico.

Muchos usuarios comenzaron a dudar si era una nueva tendencia de ella, y si iba a estar disponible para todos. Sin embargo, todos alagaron el alcance que logró la cantante a nivel internacional. Las redes sociales se llenaron de videos y comentarios emocionados por la presencia de Tini. Coldplay presentará 4 shows con entradas agotadas en Croke Park, y contará con la presencia de la cantante.

La felicidad trae más música

Minutos después de la presentación en Dublin, y de la llamativa y particular tendencia que mostró, Tini Stoessel se dirigió a sus seguidores, a través de su canal de difusión. “Fue increíble, fue todo muy hermoso. Mañana vamos a estar cantando ‘We pray’ todos juntos. Qué emoción”, comentó en un audio. De esta manera, aseguró que también trabaja en nuevo contenido para ella: “Mis amores, terminaron mis vacaciones y me vine para el estudio otra vez para hacer nueva música. Estoy demasiado emocionada!”.

