Fabián Doman: “Me impactó su belleza y su gran personalidad”

Está feliz y su sonrisa lo confirma. Fabián Doman (57) volvió a apostar al amor de la mano de Viviana Salama, una atractiva mujer de 52 años, viuda y madre de tres hijos, con quien veranea en Punta del Este. CARAS los encontró caminando juntos a orillas del mar y el perio- dista y conductor confesó que se siente pleno en lo sentimental y lleno de proyectos para este 2022.

Se conocieron el último 20 de junio de 2021, que coincidió con el Dia del Padre. El ya estaba sol- tero luego de la separación con Maria Laura de Lillo, con quien se había casado por civil en junio del 2019. Viviana transitaba el tercer año de su viudez. Cuando se conocieron hubo una atracción mutua y fueron a tomar un café. Charlaron y sintieron que tenían muchas cosas en común. Queda- ron en cenar el sábado siguiente pero no pudo ser porque Fabián tuvo que estar una semana aislado por síntomas compatibles con Covid que finalmente no fue. Lo- graron juntarse para cenar casi un mes después. Doman ya había de- jado la conducción del programa 'Intratables', por América. Los encuentros para cenar o tomar café se sucedieron y un mes y me- dio después alguien los fotografió con un celular en un bar de Bel- grano y luego en un restaurante de Recoleta. Así trascendió públi- camente un noviazgo que ya lleva más de 6 meses y se afianza cada día. Viviana es abogada, especia- lista en derecho civil y comercial. Trabajó en el estudio Monner Sans y luego dedicó su carrera al negocio inmobiliario, además de administrar locales comerciales. Hace unos días cuando cumplió los 52, lo festejó en una reunión íntima con familiares y amigos en Punta, en un departamento que la pareja comparte en La Brava.