Fabián Mazzei cuenta cómo es la convivencia con Araceli y Toto: "Yo me ocupo del jardín"

Sin duda, Fabián Mazzei y Araceli González son de las parejas más queridas por el público argentino y siempre están demostrando su amor en sus redes sociales. Si bien no son de acudir a muchos eventos juntos y suelen conservar su intimidad, la pareja que lleva 12 años juntos y que se casó en 2013 atraviesa la cuarentena en su casa junto a "Toto" Kirzner, el hijo que la actriz tuvo con Adrián Suar.

En una entrevista exclusiva con CARAS Digital, Fabián, muy amablemente relató cómo transitan este difícil momento para el país que, en cuarentena, intenta que el Coronavirus no se expanda: "Empecé la cuarentena medio complicado estuve engripado pero no tuve nada más que una gripe. Aunque uno claro está se pone medio paranóico ¿no? Tengo a mi vieja enferma y la extraño mucho. El año pasado la pasó mal y los médicos le estiraron la vida milagrosamente, pero ahora no la puede ver, pero si la llamo todo el tiempo", comenzó contando el actor, quien atendió el llamado de este portal de muy buen humor y reveló cómo es la convivencia de a tres.

"La convivencia va genial, por suerte (risas). Pensá que estamos los tres y, mas allá de que la casa es grande, cada uno tiene un rol asignado. Lavamos los platos, limpiamos la casa, higinizamos todo con alcohol, vamos al súper, hago compras para mi mamá, la piloteamos. "Ara" es una genia de la vida que cocina riquísimo, de hecho hace sus historias en Instagram mostrando lo que cocina, es una verdadera maestra, eso sí para lavar los platos nos turnamos, eso no le gusta a nadie. Es más te podría decir que "Toto" aprendió de una vez a lavar los platos en esta cuarentena (risas)", explicó Fabi y amplió...

"La verdad es que todos nos llevamos re bien, siempre decimos que van a haber muchas parejas que se van a divorciar porque esto que estamos viviendo es tan necesario como anormal. Si te ponés a pensar estar 24 horas encerrado con tu pareja no pasa ni cuando te vas de vacaciones, pero con "Ara" estamos muy bien, como siempre. Si nos sentimos asustados y con miedo por la gente mayor por todo lo que esta pasando. De hecho somos muy precavidos a la hora de compartir información. Cuando nos mandan mensajes médicos amigos todo lo que transmitimos lo chequeamos", contó y enseguida reveló cuál es su principal tarea en la casa...

"El jardín es mio, es mi territorio... No me quedó otra (risas). Después cuando no estoy ocupado con los platos, las compras y el jardín estoy leyendo libros de cine para hacer películas, estoy escribiendo un guión y a la mañana me levanto temprano para darle de comer a las perras. Me tomo unos mates mates y me voy a la oficina. Trabajo con la web de ara y después me dedico a lo mio leer alguna serie obra de teatro", cerró Mazzei.