Oriana Sabatini se hizo un nuevo test de Coronavirus y le dio positivo

Oriana Sabatini se realizó un tercer test de Coronavirus y confirmó que sigue infectada. La cantante, instalada en Italia junto a Paulo Dybala, pasó ya más de once días de aislamiento pero no logró tener el alta.

Según contó en diversas entrevistas, esta semana le habían realizado un test intermedio que le había dado negativo por lo que el panorama era alentador. Sin embargo, la realización de esta tercer prueba era clave para continuar o no con el tratamiento.

Tal como contaron en Intrusos, la morocha aseguró que era probable que este examen diera positivo pero que se siente bien y seguirá con la cuarentena tal como está dispuesto en Italia. Paulo, por su parte, continúa con algunos síntomas leves pero también se encuentra en perfecto estado.

Esta semana, tanto Ova Sabatini y Cathy Fulop expresaron su preocupación por la situación de su hija. "No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación. La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá, abrazarla y agarrarme le virus junto con ella, para quedarme con ella. Eso es lo que me daría la tranquilidad que necesito, pero no lo puedo hacer", dijo el papá de la artista en Intrusos.