El fuerte reclamo de Fabián Mazzei a los políticos argentinos

Hace tan sólo unos días durante una entrevista exclusiva con CARAS Digital, Fabián Mazzei relató cómo vive la cuarentena junto a su bellísima esposa, Araceli González y su hijo, Tomás Kirzner, fruto de su amor con Adrián Suar y además reveló lo mal que la pasó justo cuando empezó el aislamiento obligatorio ya que días antes le había extirpado un tumor de 5 centímetros que le había salido en uno de sus cachetes y le había tomado parte del hueso de su mandíbula. Tras varios días de nervios y angustia le informaron que el material extraído para al cual le realizaron una biopsia era benigno y allí se tranquilizó.

Ahora luego de ver al presidente de la Nación, Alberto Fernández decir que "es momento de que los grandes empresarios dejen de ganar mucho dinero y ganen menos para ayudar a la gente", el actor se mostró muy contento con el mensaje del Primer Mandatario pero pidió enfáticamente que la clase política haga lo mismo.

"Me gustaría que los que gobiernan el país se bajen el sueldo por seis meses y le den la plata a los laburantes, a la gente que lo necesita. Va a hacer falta, este es un país en donde la economía se la lleva el estado, los sueldos se los lleva el estado. Que no sólo los empresarios dejen de ganar mucho dinero, sino que los políticos también lo hagan. No pido que dejen de ganar plata toda la vida, sino que dejen de ganar plata unos meses que y lleguen todos a un consenso", pidió.