Fabián Mazzei relató el terror que tuvo que enfrentar en medio de la pandemia

Hace unos días atrás, Fabián Mazzei en comunicación exclusiva con CARAS Digital contaba cómo eran los días en cuarentena junto a su esposa, Araceli González y Tomás Kirzner, el hijo que ella tuvo con Adrián Suar, y que hace el aislamiento preventivo y obligatorio junto a ellos en su casa de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.

Pero no sólo habló de cómo cambió su vida y sus hábitos sino de la situación terrorífica que vivió en plena pandemia ya que antes de que se decrete la cuarentena le hallaron un tumor en la boca y que le había tomado parte de uno de los huesos de la boca. Si bien la intervención fue exitosa, lo que le extirparon fue enviado a hacerle una biopsia para saber si era benigno o maligno. Y así lo relató él...

"Comencé la cuarentena algo engripado y algo paranoico, por supuesto (risas) y además muy preocupado porque tuve un tumor en la boca y se me agarro al hueso. Me pegué un susto un 'cagazo' terrible, la verdad es que la pasé muy mal y estuve muy angustiado. Fue un tumor en un cachete que se había agarrado parte del hueso de la mandíbula de abajo, se me inflamo para adentro y ahí me di cuenta que lo tenía", comenzó relatando.

"Fue una cagada porque fue re angustiante. Fui a un cirujano dos veces y me dijeron de operar inmediatamente. Tenía una pelota de 5 o 6 centímetros, el cirujano Alejandro Rubino lo sacó de cuajo y el tema fue esperar el resultado. Gracias a Dios el resultado arrojó que el tumor era benigno. Me operaron en el Finochietto y tuve una atención maravillosa. Fue un susto muy grande, con Ara la pasamos muy mal y esperamos. Pero bueno son esa cosas de la vida que tocan pasar, dentro de todo lo mio tuvo un final feliz. No lo supo nadie hasta el resultado, a mi no me gusta ser dramático y por eso no lo conté", explicó Fabián quien goza de perfecta salud.