El dolor de Sofía Zámolo por la muerte de un familiar muy querido

En medio de la cuarentena nacional y obligatoria Sofía Zámolo recibió una durísima noticia, el fallecimiento de su tío Guillermo, hermano de su padre. Dada la medida dictada por el Gobierno Nacional, la panelista y modelo no pudo despedir a su amado familiar ni darle el pésame en persona a su tía, Cristina y sus primas, pero lo que sí hizo para canalizar el dolor fue escribir unas líneas en su cuenta de Instagram contando cómo se siente.

"Buen día a todos! Hoy me trajeron el desayuno a la cama. Cómo los trata esta cuarentena? No es fácil el encierro, estar sin ver a nuestros seres queridos. Hoy, hay que ser más fuertes que nunca y valorar lo que sí tenemos, salud. Hace tan solo una semana perdimos a mi tío Guille y me muero por ir a abrazar a mi papá, a mis primas, a mi tía Cris", comenzó diciendo con una foto en dónde se la ve desayunando.

"Es duro pero es lo que nos toca vivir hoy. No vemos el momento de que esto termine y de salir corriendo a abrazarnos. Yo cuando pase esto pienso ver a mis papás, a mi familia, mi sobrina, apretujarlos fuerte con toda mi fuerza y comer unas ricas milanesas deliciosas con salsa verde de espinaca que nos hace mi mamá (tradición que nos hacía mi abuela Lala). Dios cómo los extraño a todos, pero sé que estando en casa los cuido a ellos y me cuido a mi también. Vamos que falta poco..."concluyó su mensaje.